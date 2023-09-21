Ким Кардашьян закрутила роман с футболистом Бекхэмом - СМИ

После разрыва с возлюбленной спортсмен обратил свое внимание на яркую Кардашьян.

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Ким Кардашьян приписывают роман с Оделлом Бекхэмом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian, instagram.com/obj

Светская львица Ким Кардашьян официально холостячка с марта 2022 года. Она тяжело переживала разрыв с эксцентричным репером Канье Уэстом, который был ее мужем с 2014 года.

Временное утешение она нашла в объятиях американского комика Пита Дэвидсона, однако их роман долго не продлился. Сейчас Кардашьян заявляет, что хочет сосредоточить свое внимание на воспитании своих четверых детей и на бизнесе.

Однако близкое окружение светской львицы утверждает, что Ким все же немного лукавит - сейчас она "зависает" с профессиональным игроком в американский футбол Оделлом Бекхэмом. У нее и спортсмена во многом совпадает круг общения, и на мероприятиях многие замечают, какие искры сверкают между ними. Такой информацией делится издание Е!.

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Слухи про то, что Бекхэм и Кардашьян вместе, стали активно распространяться после того, как футболист разошелся со своей подругой, моделью Лорин Вуд, которая 19 месяцев назад подарила Оделлу сына.

Агенты обоих селебритис новость про их роман не комментируют.

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