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Ким Кардашьян показала изувеченные болезнью ноги без фотошопа

Анна Подгорная
1 февраля 2024, 02:05
Самая популярная из клана Кардашьян-Дженнер иногда все же делится своими "земными" проблемами.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян показала ноги с псориазом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Уже почти 20 лет светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян страдает неизлечимым аутоиммунным заболеванием - псориазом. Над кланом знаменитостей часто подшучивают из-за любви к фотошопу, но свою болезнь Ким показывает без прикрас.

В моменты обострения ее лицо и тело покрывается ярко-красными болезненными пятнами, которые ко всему еще и шелушатся. Народные средства и патентованные лекарства плохо помогают Кардашьян. Ее единственное спасение - сбалансированная диета. Увы, и она порой дает осечку.

Так недавно в своем блоге в Instagram светская львица сообщила, что переживает очередное обострение болезни, и показала изувеченную ногу. Ким призналась, что не может даже представить, что послужило триггером на этот раз.

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"Не буду врать, это больно. Не уверена, что стало триггером для этого. Я не меняла питание. Перепробовала в борьбе с болезнью все. Псориаз – отстой… Просто хотела поделиться с вами своей историей", - пишет она.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян показала ноги с псориазом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Ранее звезда фильмов "Один дома", актер Дэвин Рэтрей, был госпитализирован в критическом состоянии. Он должен был предстать перед судом за нападение на подругу, однако слушание отменили.

Также стало известно, что на Мадонну фанаты подали в суд за халатность и "неправдивую рекламу". Они требуют материальной компенсации, так как считают себя введенными в заблуждение.

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