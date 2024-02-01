Ким Кардашьян показала изувеченные болезнью ноги без фотошопа

Уже почти 20 лет светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян страдает неизлечимым аутоиммунным заболеванием - псориазом. Над кланом знаменитостей часто подшучивают из-за любви к фотошопу, но свою болезнь Ким показывает без прикрас.
В моменты обострения ее лицо и тело покрывается ярко-красными болезненными пятнами, которые ко всему еще и шелушатся. Народные средства и патентованные лекарства плохо помогают Кардашьян. Ее единственное спасение - сбалансированная диета. Увы, и она порой дает осечку.
Так недавно в своем блоге в Instagram светская львица сообщила, что переживает очередное обострение болезни, и показала изувеченную ногу. Ким призналась, что не может даже представить, что послужило триггером на этот раз.
"Не буду врать, это больно. Не уверена, что стало триггером для этого. Я не меняла питание. Перепробовала в борьбе с болезнью все. Псориаз – отстой… Просто хотела поделиться с вами своей историей", - пишет она.
Ранее звезда фильмов "Один дома", актер Дэвин Рэтрей, был госпитализирован в критическом состоянии. Он должен был предстать перед судом за нападение на подругу, однако слушание отменили.
Также стало известно, что на Мадонну фанаты подали в суд за халатность и "неправдивую рекламу". Они требуют материальной компенсации, так как считают себя введенными в заблуждение.
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