Киевская перепечка по 50 копеек и знакомство с Вакарчуком: Соломия Ветвицкая вспомнила, каким был ее переезд в Киев

Этот студенческий период в Киеве запомнился ей не только пешими прогулками.

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Прокачивать свои знания об Украине и влюбляться в нее еще больше ведущая будет уже в это воскресенье. Коллаж Главред, сриншот видео

Ведущая ТСН на "1+1 Марафон" Соломия Ветвицкая вспомнила, как студенткой Львовского университета имени Франко впервые приехала в Киев проходить практику на радио "Промінь". На съемках проекта "Я люблю Украину" для телеканала ТЕТ она призналась, что тогда ей нередко приходилось возвращаться с Крещатика на Борщаговку пешком.

"Я очень много ходила пешком, потому что не всегда были деньги на транспорт. Помню, первая моя практика была на Крещатике, 26. И мне иногда приходилось ходить пешком на Борщаговку, потому что просто не было денег на трамвай. Это был страшный кризис, 90-е, когда везде было очень сложно финансово", – поделилась Соломия Витвицкая.

Этот студенческий период в Киеве запомнился ей не только пешими прогулками, но и легендарной Киевской перепечкой. Стоила она в то время всего 50 копеек.

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"Киевская перепечка - это однозначно мастхев. За ней всегда стояли очереди. Я даже помню, как менялась цена перепечки от 50 копеек. На Крещатике также были хот-доги, и был вариант – взять лепешку и колу или хот-дог, и тогда на колу уже не хватало", – с улыбкой вспомнила участница шоу "Я люблю Украину".

За кулисами проекта Соломия Ветвицкая призналась, что первые месяцы ее жизни в Киеве хоть и были непростыми, но именно тогда она по-настоящему влюбилась в журналистику и познакомилась с китами украинского шоу-бизнеса – Святославом Вакарчуком, Фаготом и Фоззи, карьеры которых тоже только начинались.

"Все же у меня была замечательная практика, я все лето провела на радио "Промінь". Я была в восторге от людей, которые меня там встретили, со всеми звездами познакомилась, записала кучу интервью. именно тогда мы встретились с Фоззи и Фаготом из ТНМК. Помню, как спускались вместе в метро на Майдане Независимости. Тогда же на радио "Промінь" приходили ребята из "Океана Эльзы". Они были такие скромные, думали, кто бы поставил песню на радио, кто бы взял интервью", – поделилась воспоминаниями ведущая ТСН.

Она добавила, что благодарна столице за все испытания, ведь именно она закалила ее характер.

"Я абсолютно счастлива, что все сложилось именно так. Все люди, которые мне попадались, сделали определенный вклад. Все события привели меня к тому, кто я есть сейчас. Я ничего не вычеркивала бы", – подытожила Соломия Витвицкая.

Прокачивать свои знания об Украине и влюбляться в нее еще больше ведущая будет уже в это воскресенье, 17 декабря, в 19:00 на телеканале ТЕТ. Не пропустите большую премьеру шоу "Я люблю Украину" с Соломией Ветвицкой и Тимуром Мирошниченко в команде Владимира Дантеса и Мариной Круть и Надеждой Матвеевой в команде Юрия Ткача.

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