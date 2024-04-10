Кейт Миддлтон во время химиотерапии нарушила королевскую традицию

Принцесса Кэтрин Уэльская с трогательными словами снова вышла на связь с поклонниками.

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Онкобольная Кейт Миддлтон обатилась к поклонникам / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

В марте принцесса Кэтрин Уэльская записала видеообращение, в котором сообщила, что во время плановой операции в начале года у нее обнаружили онкологию. С тех пор британская королевская семья не комментирует ее состояние здоровья.

После новости про рак Кейт Миддлтон получила множество писем с пожеланиями скорейшего выздоровления. Монархи не оставили эти проявления доброты без внимания.

В ответ на пожелания многим пришла открытка из Кенсингтонского дворца - резиденции принца и принцессы Уэльских. "Благодарим вас за добрые пожелания Ее Королевскому Высочеству принцессе Уэльской. Мы очень ценим ваш заботливый жест", - гласит надпись на белом королевском бланке.

видео дня

Фотографией открытки делится издание Hello. Там же отметили, что такое сообщение от Кенсингтонского дворца является нарушением традиций британской королевской семьи. Как правило, подобные письма отправляются в ответ на поздравления с официальными праздниками, днями рождения или особенными годовщинами королевских лиц, и обычно сопровождаются фотопортретом.

Онкобольная Кейт Миддлтон обатилась к поклонникам / hellomagazine.com

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон - последние новости:

Напомним, у жены принца Уильяма Кейт Миддлтон обнаружили рак. Об этом рассказала сама принцесса Уэльская в видеообращении. Она раскрыла подробности лечения и попросила о приватности.

Также известный ведущий рассказал о нервном срыве Кейт Миддлтон - Пирс Морган считает, что принцесса Кэтрин переживает серьезный кризис из-за повышенного внимания общества к своему здоровью.

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