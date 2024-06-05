Кейт Миддлтон может никогда не вернуться к своим обязанностям

Принцесса Уэльская продолжает профилактическое лечение химиотерапией.

https://stars.glavred.info/keyt-middlton-mozhet-nikogda-ne-vernutsya-k-svoim-obyazannostyam-10570556.html Ссылка скопирована

Кейт Миддлтон может больше не вернуться к своим обязанностям/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/?hl=uk

Роль Кейт Миддлтон в британской королевской семье может выглядеть немного иначе после того, как ей поставили диагноз "рак" и начали лечение.

По данным Page Six, принцесса Уэльская, которая когда-то была в центре внимания вместе с мужем принцем Уильямом на королевских мероприятиях, "возможно, никогда не вернется в той роли, в которой люди видели ее раньше", сообщил во вторник инсайдер.

Источник добавил, что в настоящее время она "переоценивает то, что она сможет взять на себя, когда вернется" после прохождения профилактической химиотерапии от рака.

видео дня

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Более того, королевский эксперт Ричард Фицуильямс отметил, что, когда Миддлтон сможет вернуться к своим королевским обязанностям, "это будет основано на медицинских рекомендациях и будет очень тщательно сбалансировано".

Page Six обратилась в Кенсингтонский дворец за комментариями и не сразу получила ответ.

42-летняя Миддлтон практически не появлялась на публике с января, когда ей сделали "плановую" операцию на брюшной полости, после которой у нее диагностировали рак.Королевская семья хранила молчание о ее здоровье, поскольку распространялись теории заговора о ее благополучии, обвинения в мошенничестве и спекуляции о разводе.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред