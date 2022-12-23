Кэмерон Диаз снимется в фильме, впервые за 8 лет

Актриса Кэмерон Диаз в ближайшем будущем появится в кино.

Кэмерон Диаз / Click News media

Голливудская актриса Кэмерон Диаз впервые появилась на лондонской съемочной площадке нового фильма "Возвращение в бой" через четыре года после подтверждения ее выхода на пенсию и через восемь лет после того, как она снялась в своем последнем фильме.

По информации The Daily Mail, 50-летняя актриса после многих лет слухов она официально объявила, что уходит из кино в 2018 году, чтобы посвятить больше времени себе и своему 43-летнему мужу-рокеру Бенджи Мэддену. Год спустя в декабре 2019 года у нее родилась дочь Рэддикс, и она сказала, что "не может себе представить", чтобы ребенок оставался без нее во время съемок по 14 часов в день.

Пока мало что известно о грядущей комедии-боевике Netflix. Картина, снятая режиссером "Несносных боссов" Сетом Гордоном и написанная сценаристом "Соседи" Бренданом О’Брайеном, была анонсирована еще в июне.

Напомним, ранее Джейми Фокс сообщил, что к производству готовится новый фильм, в котором после большого перерыва сыграет американская актриса Кэмерон Диас.

По информации СNN, Диас сыграет главную роль в новом фильме Netflix "Снова в деле". Ее партнерами по съемочной площадке станут актеры Том Брэди и Джейми Фокс.

"Джейми Фокс? только ты можешь вернуть меня в строй. Не могу дождаться, черт возьми, это будет взрыв!" — написала актриса на своей странице в Instagram.

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