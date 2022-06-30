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Кэмерон Диаз возвращается в кино спустя 8 лет: что известно

30 июня 2022, 23:25

Актриса скоро вновь появится на экранах и она не может дождаться съемок.

Кэмерон Диас
Кэмерон Диас снова обрадует своих поклонников/ Instagram/Кэмерон Диас

Джейми Фокс сообщил, что к производству готовится новый фильм, в котором после большого перерыва сыграет американская актриса Кэмерон Диас.

По информации СNN, Диас сыграет главную роль в новом фильме Netflix "Снова в деле". Ее партнерами по съемочной площадке станут актеры Том Брэди и Джейми Фокс.

"Джейми Фокс? только ты можешь вернуть меня в строй. Не могу дождаться, черт возьми, это будет взрыв!" — написала актриса на своей странице в Instagram.

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Напомним, 49-летняя актриса Кэмерон Диас, которая долго пыталась стать мамой и все же родила дочку два года назад, появилась на публике со своей семьей. После рождения ребенка Диас ведет очень закрытый образ жизни и фото ее дочери до сих пор так и не облетели страницы голливудских таблоидов.

Кэмерон Диас
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