"Каждый из нас имеет свою личную историю": Катя Осадчая показала редкое фото с родителями

За возможность общаться с самыми родными ведущая поблагодарила ВСУ.

Катя Осадчая показала своих родителей / instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая, модель и волонтерка Катя Осадчая в день Вооруженный Сил Украины поздравила наших защитников необычным образом.

На своей странице в Instagram она показала то, за что, среди прочих подвигов украинских воинов, она благодарна им. Их вклад в приближении победы Украины в войне неоценим для каждого украинца.

Но было в этом поздравлении и нечто совершенно личное для Осадчей. Для ведущей крайне важна ее семья, поэтому сохранение жизни ее родителей, которые были в опасности, для нее один из самых драгоценных подарков от ВСУ.

Осадчая опубликовала редкое семейное фото, на котором она позирует с мамой и папой в домашней обстановке.

"Сегодня подумала, за что лично больше всего благодарна нашим Вооруженным силам? Каждый из нас имеет свою личную историю за что поблагодарить. И я хочу поблагодарить, что имею возможность видеть своих родителей, ведь когда враги были уже в нескольких километрах и из соседей не осталось никого, родители не выезжали и только благодаря нашим Героям", - пишет ведущая.

Катя Осадчая показала своих родителей / instagram.com/kosadcha

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