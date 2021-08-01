Катерина Павленко публично рассказала правду про песню Gо-A и Maneskin

Катерина Павленко и Катерина Осадчая / Светская жизнь

Песня Gо-A и Maneskin вызвала фурор в Сети, хоть о песне только говорили - она еще не вышла.

Теперь у Кати Осадчей на шоу Светская жизнь появилась возможность расспросить певицу в полной мере, и задать ей все такие интригующие вопросы.

"Я не знаю, откуда пошла эта информация, по условиям контракта я не имею права разглашать подробности, но всем нужно немного подождать, потому что журналисты слишком ускоряют события...", - сказала Катя.

"Дуэт будет, но позже?", - уточнила Осадчая.

"Поживем - увидим", - загадочно улыбнулась певица.

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В ответ Осадчая перевела тему на отношения - У Катерины Павленко нет романа с фронтменом Maneskin, но она непросто ответила на вопрос о том, свободно ли ее сердце. Сначала девушка многозначительно помолчала.Читайте такжеСовместная песня Mаneskin и Go-A оказалась фейком

"Пускай это будет тайной" - решила Павленко после длительной паузы.

Певица также призналась, что увеличилось количество фанатов, и возросли гонорары. Исполнительница отметила, что денег платят значительно больше, а еще условия работы улучшились.

"Ну процентов так на 300. Ну, не забывайте, что до Нацотбора, мы вообще были ноунеймами. Честно говоря, я еще не поняла, что я могу себе позволить, ведь из-за концертов у меня совсем нет времени тратить деньги. У меня как-то нет склонности покупать какие-то дорогие вещи, но вчера я пошла и купила себе духи Chanel", - поделилась артистка.

Сейчас Go_A едва ли не единственная украинская группа, которая гастролирует по Европе. Катя призналась, что за рубежом коллектив имеет много фанов, чему очень рад.

Посмотреть полностью шоу Светская жизнь за 31 июля можно онлайн на сайте 1plus1.video.