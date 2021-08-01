УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Катерина Павленко публично рассказала правду про песню Gо-A и Maneskin

1 августа 2021, 14:06

Фронвумен группы Gо-A рассекретила информацию о сотрудничестве с победителями Евровидения, и подтвердила дуэт.

Катерина Павленко и Катерина Осадчая
Катерина Павленко и Катерина Осадчая / Светская жизнь

Песня Gо-A и Maneskin вызвала фурор в Сети, хоть о песне только говорили - она еще не вышла.

Теперь у Кати Осадчей на шоу Светская жизнь появилась возможность расспросить певицу в полной мере, и задать ей все такие интригующие вопросы.

"Я не знаю, откуда пошла эта информация, по условиям контракта я не имею права разглашать подробности, но всем нужно немного подождать, потому что журналисты слишком ускоряют события...", - сказала Катя.

"Дуэт будет, но позже?", - уточнила Осадчая.

"Поживем - увидим", - загадочно улыбнулась певица.

Реклама

В ответ Осадчая перевела тему на отношения - У Катерины Павленко нет романа с фронтменом Maneskin, но она непросто ответила на вопрос о том, свободно ли ее сердце. Сначала девушка многозначительно помолчала.Читайте такжеСовместная песня Mаneskin и Go-A оказалась фейком

"Пускай это будет тайной" - решила Павленко после длительной паузы.

Певица также призналась, что увеличилось количество фанатов, и возросли гонорары. Исполнительница отметила, что денег платят значительно больше, а еще условия работы улучшились.

"Ну процентов так на 300. Ну, не забывайте, что до Нацотбора, мы вообще были ноунеймами. Честно говоря, я еще не поняла, что я могу себе позволить, ведь из-за концертов у меня совсем нет времени тратить деньги. У меня как-то нет склонности покупать какие-то дорогие вещи, но вчера я пошла и купила себе духи Chanel", - поделилась артистка.

Сейчас Go_A едва ли не единственная украинская группа, которая гастролирует по Европе. Катя призналась, что за рубежом коллектив имеет много фанов, чему очень рад.

Посмотреть полностью шоу Светская жизнь за 31 июля можно онлайн на сайте 1plus1.video.

Екатерина Осадчая Светская жизнь новости шоу бизнеса Go-A
Сейчас вы просматриваете новость «Катерина Павленко публично рассказала правду про песню Gо-A и Maneskin». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Комаровский назвал оптимальную температуру для кондиционера в жаруКомаровский назвал оптимальную температуру для кондиционера в жару День подруги 2021: теплые поздравления, милые картинки и открыткиДень подруги 2021: теплые поздравления, милые картинки и открытки Цена на газ в Европе бьет новые рекорды: Украина призвала ЕС нанести удар по ГазпромуЦена на газ в Европе бьет новые рекорды: Украина призвала ЕС нанести удар по Газпрому Под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени и уничтожил урожайПод Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени и уничтожил урожай Атака РФ на Украину обернется мощным ударом: преемник Меркель поставил ультиматум Москве из-за СП-2Атака РФ на Украину обернется мощным ударом: преемник Меркель поставил ультиматум Москве из-за СП-2

Последние новости

14:23

Скандал в УПЛ: экс-игрок сборной Украины обозвал соперника "проституткой"

14:06

Катерина Павленко публично рассказала правду про песню Gо-A и Maneskin Видео

13:57

В Калифорнии в кинотеатре расстреляли звезду TikTok и его девушку

13:53

Платная парковка во дворах: в Киевтранспарксервисе объяснили, к чему готовиться Видео

13:43

Пугающий дым у ТРЦ Пирамида: пожар ликвидирован, названа причина возгорания Видео

Реклама
13:14

Календарь магнитных бурь на август 2021 года: когда ждать ударов Видео

13:13

"Рот закрыла - сижу": Полякова откровенно рассказала о своим экстравагантных выходках Видео

12:50

Летняя женская обувь, которую стыдно носить в 2021 году

12:46

Жуткий столб черного дыма: под Одессой вспыхнул мощный пожар на складах Видео

12:33

Станцевал с учительницами и стал директором: педагог Василий Маслей с Полтавщины теперь звезда Сети Видео

12:19

Шансов выжить - немного: под Киевом нашли едва живого таксиста со множеством ранений

12:12

Цену на газ для украинцев можно снизить: Витренко объяснил, что для этого нужно сделать Видео

11:42

Украину накроет мощная жара до +35 с грозовыми дождями, градом и шквалами Видео

11:42

Упадок сил и происки конкурентов: что сулит Раку гороскоп на август 2021

11:30

"Большая наценка": министр агрополитики рассказал, как непогода ударит по ценам на продукты Видео

10:39

Всего за сутки в Гренландии растаяло 8,5 миллиарда тонн льда: кому угрожает большая вода

10:38

Приметы на 1 августа: что категорически нельзя делать и как привлечь удачу Видео

10:08

Жуткая жара таки отпустит Украину: синоптики рассказали, какой погоды ждать в августе Видео

09:14

Засыпало землей на глубине 4 метра: в Киеве во время копания колодца погиб мужчина

09:07

Усиление карантина в ЕС: туристов из Украины предупредили о проблемах с отдыхом на курортах

Реклама
08:47

Лунный календарь стрижек на август 2021: благоприятные дни

08:16

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у почти 500 человек, госпитализаций - столько же Видео

07:45

Почему обзывать своих граждан "малороссами" - зло мнение

07:27

Лунный календарь на август 2021: энергетические вампиры, вдохновение и самые удачные дни

07:22

Романчук завоевал для Украины первое "серебро" Олимпийских игр-2020 в Токио

07:10

Байден и Путин заключили сделку по Украине: Илларионов предупредил Киев об опасности Видео

06:58

На смену ливням придет другая напасть: астролог рассказал о погоде в Украине в августе 2021 Видео

06:30

Попытка навести порядок: почему Зеленский уволил ряд силовиков мнение

06:02

Возможная отставка Шмыгаля: политолог дал прогноз, кто может стать новым премьером-министром Украины

05:45

День подруги 2021: теплые поздравления, милые картинки и открытки

05:28

Вода для Крыма и провал усилий России: у Зеленского высмеяли иск Москвы в ЕСПЧ против Украины Видео

05:02

Что ваши зубы говорят о вашем здоровье: как десна могут "рассказать" о раке и ВИЧ Видео

04:22

Ученый предрек провал затеи Кремля обеспечить Крым водой из источников под Азовским морем Видео

02:16

Чистый воздух снижает вероятность смертельного заболевания на 26% - ученые Видео

01:37

Когда Украина превратится в тропики: синоптик дала неожиданный прогноз и назвала сроки Видео

00:51

"Инстаграмные видосики на хлеб не намажешь": эксперт объяснил, зачем Зеленскому отставка Шмыгаля

00:20

Гороскоп на сегодня 1 августа для всех знаков Зодиака: неприятные сюрпризы, обман или знак свыше Видео

31 июля, суббота
23:54

Обнаружена причина появления новых штаммов коронавируса Видео

23:14

В Турции задержали подозреваемого в поджоге лесов

22:40

В Харькове голый псих подрался с копами на крыше: один из полицейских слетел с 3-метровой высоты Видео

Реклама
22:22

Сокрушительный град и мощные ливни: Украину накроет опасный шторм Видео

21:58

"За два дня до смерти": агентов МакSим раскритиковали за небылицы и ложные надежды

21:33

Парализованная мать в квартире с трупом сына: жуткие детали смерти звезды Марша Турецкого

20:59

Британские фуры катаются по Европе с изображением карты Украины без Крыма

20:37

Запуск СП-2 – угроза Украине и Европе: в США раскрыли причину одобрения Байденом проекта Газпрома Видео

20:34

Конец эпохи адских маршруток: в Киеве ввели новые правила перевозок - что меняется Видео

20:20

Белые фартуки и темные платья: в Сети вспыхнул скандал из-за школьной формы по мотивам СССР

19:49

Атака РФ на Украину обернется мощным ударом: преемник Меркель поставил ультиматум Москве из-за СП-2 Видео

19:48

"РФ трудно соскочить": Витренко назвал главное условие новых переговоров по транзиту газа Видео

19:30

Путин "нацарствовал" на пожизненное заключение мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять