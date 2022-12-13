"Какое убожество!": Волочкову наконец-то посадили в клетку

Поклонники набросились на Анастасию Волочкову после ее выступления.

Анастасия Волочкова / скриншот

Российскую балерину Анастасию Волочкову резко раскритиковали в Сети. На днях она сыграла в бесплатном спектакле.

На своей страничке в Instagram Волочкова опубликовала фрагмент выступления, на котором она спускалась на сцену в клетке.

"Это был прекрасный вечер нашего спектакля вчера! Спасибо, дорогие, за цветы и овации", - написала Волочкова в подписи к кадрам.

Поклонники балерины были совсем другого мнения о ее выступлении. Волочкову раскритиковали как за внешний вид, так и за поведение на сцене.

Анастасия Волочкова / скриншот из видео

"Какая же Волочкова неуклюжая! От балета ничего не осталось, к сожалению. Только и осталось что, это задирать ноги", "Кошмар, посмотрите на себя со стороны... Какое убожество! Костюм кошмар! Такая же безвкусица, как и в жизни одевается", "Неуклюжая! По-моему, у нее все номера на "Кармен" с веером похожи. Одно и тоже. Задирать ноги и делать шпагат только может", "Бедный зритель. Но, бесплатная халява. К сожалению, не у всех есть деньги на настоящее искусство. Приходится ходить на бесплатную Волочкову", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Ранее Анастасия Волочкова, которая уже попробовала себя в пении, решила показать то, что у нее получается пока что лучше всего. Она опубликовала видео из спортзала, на котором она делала странные упражнения - раздвигала ноги и садилась на шпагат прямо на тренажере.

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях .

Больше позора Волочковой: