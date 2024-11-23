Как выглядит певица Катя Chilly: куда она пропала

Катя Chilly рассказала о том, что делала в последнее время.

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Куда пропала Катя Чили / Коллаж Главред, скриншот

Коротко:

Куда пропала Katya Chilly

Как она сейчас выглядит

Известная украинская певица Katya Chilly неожиданно пропала с радаров украинского ТВ.

Между тем, она появилась в студии KyivFM, где предстала в новом образе. В частности, певица появилась с короткой стрижкой, а также рассказала о своем табу, с которым она жила 22 года.

По словам Chilly, она решилась на серьезные перемены на фоне кризиса. В частности, артистка избавилась от длинных волос. Katya Chilly рассказала, что выбрала удобство вместо красоты.

"У меня был кризис. У всех нас бывают кризисы, я этого не стесняюсь. Я срезала волосы. Я просто выбрала принимать душ с головой каждый день, чем сушить волосы, которые ниже пояса, каждый день. То есть желание душа с головой было сильнее, чем общепринятый канон красоты", — рассказала она.

Певица также рассказала, как прервала свою личную аскезу на мясо и на алкоголь. Так, недавно проходя мимо базара, артистка купила петуха, которого потом приготовила, весь съела и запила вином.

"С 2002 года я не ела ничего животного, это прошло 22 года. Я не употребляла спиртное, я даже на свою свадьбу не пила шампанское. Вообще весь этот период времени – ничего. И в январе этого года я шла мимо базара и купила петуха. С головой, с лапами. С каким-то экстатическим удовольствием я его разобрала. Я купила красное вино. Я сожрала всего петуха. Я запила вином", — призналась певица.

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Кто такая Катя Chilly Катя Chilly - украинская певица, музыкант и композитор, выступающая под сценическим именем Катя Chilly. За время профессиональной карьеры выпустила четыре альбома, получивших значительное внимание прессы и публики. Произвела фурор во время участия в украинском вокальном шоу "Голос".

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