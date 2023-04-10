Как выглядит единственная дочь пресс-алкаше РФ, путинистки Захаровой

Захарова мало показывает свою дочь, видимо опасаясь за ее жизнь и здоровье. Не исключено, что она уже давно учится за границей.

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Мария Захарова / скриншот из видео

Рупор Министерства иностранных дел страны-агрессора России Мария Захарова славится не только безмозглыми заявлениями, а и любовью к беленькой. Поэтому в сети за ней уже прочно закрепилась кличка "пресс-алкаше".

Захарова не стесняется нести бред со своей трибуны, а также не стесняется выгуливать нелепые наряды и танцевать нетрезвые танцы на государственных "корпоративах" и мероприятиях.

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Между тем, у Захаровой даже есть семья - муж и дочь по имени Марьяна. Кстати, Захарова вышла замуж сравнительно недавно. Ее фотосессия в стиле сельской свадьбы облетела тогда весь интернет. Еще бы, на одной из фотографий муж Захаровой похабно лижет ее шею, прямо на глазах у диктатора Путина, пусть даже портретного.

Свадьба Марии Захаровой / kp.ru

Что касается мужа лгуньи и военной преступницы Захаровой, то ее супруга зовут Андрей Макаров, он работает менеджером в российской компании, по образованию инженер.

Дочь Марии Захаровой Марьяна / Фото из сети

В 2010 году у пары родилась дочь Марьяна. Фото дочери Захаровой - редкая птица в интернете. Видимо, также как и пропагандисты Попов и Скабеева, она пытается не светить лицо своей дочери, опасаясь за ее безопасность.

Дочь Марии Захаровой Марьяна / Фото из сети

О девочке известно мало, лишь то, что та учится в частной школе и неплохо знает несколько иностранных языков. В частности, английский и китайский.

Дочь Марии Захаровой Марьяна / Фото из сети

В сети часто также добавляют, что у дочери Захаровой есть американское гражданство. Это вполне может быть правдой, ведь Захарова несколько лет прожила вместе с мужем в США. Кроме того, она может заранее "подстелила соломки", учитывая собственную преступную деятельность.

Напомним, ранее Главред писал о единственном сыне пропагандистов - Скабеевой и Попова.

Про него, кстати, как и дочках диктатора и террориста Путина известно не много: ему 11 лет, он занимается спортом, а именно, катается на лыжах, а также посещает занятия в художественной школе.

Ранее российские СМИ сообщили, что главные пропагандисты и разжигатели ненависти к украинскому народу Евгений Попов и Ольга Скабеева собираются разводится.

По информации вражеских новостных ресурсов, причиной развода стала путинистка Тина Канделаки, с которой якобы загулял муж Попов.

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