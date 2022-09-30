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"Как в гробу": россияне ужаснулись, увидев Волочокову с цветами

30 сентября 2022, 04:52

Анастасия Волочкова не устает расстраивать своих поклонников.

Анастасия Волочкова
Россияне ужаснулись, увидев Волочокову с цветами / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова поразила поклонников новой фотосессией.

На своей страничке в Instagram она опубликовала серию снимков, на которых она предстала в новом образе.

"Я очень люблю цветы! Не мыслю без них моей жизни. Особенно я люблю получать цветы на сцене или просто так. И самое счастливое ощущение, когда они в моих руках или у моих ног", - сообщила Волочкова в подписи к фото.

Новое обличие не сильно понравилось ее поклонникам.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

"Господи. Подумала, что в гробу", "Похоже на нимфоманию", "Никогда не понимала человека, который хвастается маской, не имеющий ничего общего ни с тобой ни с твоей внешностью... "люблю цветы"- это уже просто паранойя и диагноз!", "Первые фотки как в гробу", - писали в комментариях под снимками.

Напомним, ранее Волочкова показала дочь, которая уже давно живет отцом. 16-летняя Ариадна приехала к маме в гости. На своей страничке в Instagram опубликовала два снимка, на которых они проводят время с дочкой.

Также мы показывали, что Волочкова, которая прославилась своими шпагатами, решила побаловать своих поклонников новым трюком. Она опубликовала фото, на котором показала экстремальный шпагат - ноги она закинула на перила балкона.

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Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова
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