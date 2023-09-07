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Как сейчас выглядят "секретная" вдова и дети Юрия Шатунова

Анна Подгорная
7 сентября 2023, 18:47 обновлено 7 сентября, 18:51
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В Сети впервые появились снимки немецкой семьи лидера Ласкового мая.
Юрий Шатунов
Вдова и дети Юрия Шатунов впервые появились на публике / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuriy_shatunov

В июне прошлого года от обширного инфаркта скончался певец и солист группы Ласковый май Юрий Шатунов. Вопреки его широкой популярности в стране-оккупанте и публичному образу сердцееда, он был женат лишь один раз, имел двоих детей и скрывал семью от общественности.

6 сентября 2023 года на Троекуровском кладбище, где захоронен прах артиста, ему был установлен памятник - к первой годовщине смерти работы завершить не успели, и презентовали последний подарок покойному в день его 50-летия.

Из этого в стране-агрессоре сделали громкое светское событие, которое посетили многие местные звезды. Заметили на церемонии и семью Шатунова.

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Так российские папарацци впервые показали, как на самом деле выглядит вдова Юрия Светлана, его 18-летний сын Дэннис и 10-летняя дочь Эстелла. На могилу Шатунова его близкие, которые живут в Германии, пришли с букетами белых роз, которые стали для солиста Ласкового мая символичными цветами еще при жизни.

Семья Юрия Шатунова
Вдова и дети Юрия Шатунов впервые появились на публике / коллаж: Главред, фото: t.me/neopra_blin

О смерти певца стало известно 23 июня 2022 года. Концертный директор исполнителя Аркадий Кудряшов сообщил, что причиной внезапной кончины артиста стал обширный инфаркт, который спровоцировала оторвавшаяся бляшка в сердце.

Позже стали известны последние слова Юрия Шатунова перед смертью. Их раскрыл один из основателей группы Ласковый май Сергей Кузнецов, который скончался через несколько месяцев после певца.

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