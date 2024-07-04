Как молодожены: Бекхэмы повторили свадебную фотосессию на 25-летие брака

Культовые фиолетовые костюмы, от которых падали в обморок все модные журналы, снова в деле.

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Виктория и Дэвид Бекхэм свадьба - Бекхэмы отмечают 25 лет вместе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

4 июля Виктория и Дэвид Бекхэмы празднуют серебряную свадьбу - 25 лет вместе. Многие скептически относились к этом союзу, и не верили, что он долго протянет. Тем не менее, четверть века спустя, Виктория и Дэвид, похоже, все еще счастливы быть вместе.

В особенный для их семьи день супруги приготовили для поклонников необычный сюрприз. Они сохранили свои фиолетовые свадебные наряды, которые и сегодня обсуждают в модных журналах, и устроили в них фотосессию. Снимки появились в их блогах в Instagram.

Виктория в день своего бракосочетания надела платье с открытыми плечами и высоким разрезом от бедра от Antonio Berardi сочного фиолетового оттенка. Монохромный лук под стать невесте надел и Дэвид.

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И вот, 25 лет спустя, свадебные наряды по-прежнему идеально сидят на супругах. В них они сделали праздничную фотосессию, и поздравили таким образом свою семью с большой датой.

"Да, мы все еще хороши! Не могу поверить, что прошло уже 25 лет, а они все еще подходят! Мы вас очень любим", - написали счастливые Бекхэмы.

Виктория и Дэвид Бекхэм свадьба - Бекхэмы отмечают 25 лет вместе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/victoriabeckham

Кто такая Виктория Бекхэм? Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница. Супруга легендарного футболиста и коммерсанта Дэвида Бекхема, сообщает "Википедия".

Кто такой Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм — английский футболист, полузащитник. По данным Википедии, на протяжении карьеры выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен", а также защищал цвета сборной Англии.

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