"Как Лолита": перекроивший себя до неузнаваемости Киркоров начал пугать людей

Филипп Киркоров перенес уже не одну операцию по изменению внешности.

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Стилист оценил внешность Киркорова / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Скандальный российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает войну в Украине, за последние месяцы изменил свою внешность до неузнаваемости.

Работу пластичных хирургов прокомментировал стилист Александр Рогов. Эксперт разнес Киркорова, который появился на премии Жара Music Awards в сатиновом брючном костюме с брошью в виде огромного розового цветка. К тому же артист покрасил волосы и бороду в белый цвет.

"Он думает, что омолодился, сделав подтяжку, пластику. Он один из немногих, кто понимает, что нужно меняться, если ты хочешь новую аудиторию и новых слушателей. Он подстраивается под время. Киркоров, как Лолита, активно меняется, пробует новые жанры", - отметил стилист.

Так эксперт отметил, что Киркоров начал пугать людей.

"Иногда получается хорошо, а иногда, как будто бы, не туда. У меня вопрос к стрижке: эти отросшие тонкие волосы в разные стороны стоят. Похудел — супер, фигуру в порядок привел — супер, но что-то с ним не то. Его боятся все", — прокомментировал образ артиста эксперт моды", - подытожил стилист.

Напомним, недавно Киркоров опозорился на красной дорожке в Crocus City Hall. В частности, ему не понравился вопрос журналиста относительно его косматой выбеленной "прически". После вопросов про наряд артиста, один из журналистов решил поинтересоваться прической Киркорова: "Можно узнать, что у вас с прической?".

Ранее Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.

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