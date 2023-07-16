"Как кукла": 50-летняя первая леди Южной Кореи показала модный хит 2023 года на встрече с Зеленским

Ким была одета в черный приталенный жакет и широкие брюки, под жакетом у нее была классическая белая блузка.

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Елена Зеленская и Ким Кон Хи / t.me/FirstLadyOfUkraine

Накануне в Украине с официальным визитом прибыл президент Южной Кореи с женой Ким Кон Хи.

Первая леди Украины поделилась фотографиями этого визита в соцсети и рассказала, что два месяца назад, во время визита в Южную Корею, лично пригласила в Украину Президента Республики Юн Сок Йоля и его супругу Ким Кон Хи.

"Прежде всего корейские гости посетили Бучу, Ирпень и захоронения жертв российской оккупации. Во время личной встречи с госпожой Ким Кон Хи отдельно поблагодарила ее за это: для украинцев такие визиты всегда являются свидетельством солидарности. Также благодарны Президенту Республики Корея Юн Сок Йолю за твердую поддержку народа Украины и готовность содействовать восстановлению Украины, который в очередной раз подтвердил это и на саммите НАТО, и в Польше, которую посетил по пути в Украину.

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Владимир Зеленский и первая леди Украины пригласили гостей посетить Софийский собор, а также ознакомились с историей и архитектурными особенностями этой достопримечательности украинской культуры.

Вот только пользователи соцсетей были шокированы, увидев как выглядит первая леди Южной Кореи.

Ким Кон Хи 50 лет, но украинцы в восторге от внешнего вида первой леди.

Ким была одета в черный приталенный жакет и широкие брюки, под жакетом у нее была классическая белая блузка, а обута она была в лаконичные черные туфли.

Волосы ее были распущены, а макияж достаточно сдержанным.

Первая леди Украины Елена Зеленская на этот раз выбрала костюм интересного цвета с юбкой своей любимой длины меди и дополнила ансамбль кожаными туфлями-лодочками и брошью на груди. Волосы собрала в низкий пучок, надела золотые серьги и сделала дневной макияж.

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