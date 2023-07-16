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"Как кукла": 50-летняя первая леди Южной Кореи показала модный хит 2023 года на встрече с Зеленским

Мария Тупик
16 июля 2023, 14:16 обновлено 16 июля, 14:16
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Ким была одета в черный приталенный жакет и широкие брюки, под жакетом у нее была классическая белая блузка.
Елена Зеленская и Ким Кон Хи
Елена Зеленская и Ким Кон Хи / t.me/FirstLadyOfUkraine

Накануне в Украине с официальным визитом прибыл президент Южной Кореи с женой Ким Кон Хи.

Первая леди Украины поделилась фотографиями этого визита в соцсети и рассказала, что два месяца назад, во время визита в Южную Корею, лично пригласила в Украину Президента Республики Юн Сок Йоля и его супругу Ким Кон Хи.

"Прежде всего корейские гости посетили Бучу, Ирпень и захоронения жертв российской оккупации. Во время личной встречи с госпожой Ким Кон Хи отдельно поблагодарила ее за это: для украинцев такие визиты всегда являются свидетельством солидарности. Также благодарны Президенту Республики Корея Юн Сок Йолю за твердую поддержку народа Украины и готовность содействовать восстановлению Украины, который в очередной раз подтвердил это и на саммите НАТО, и в Польше, которую посетил по пути в Украину.

видео дня

Владимир Зеленский и первая леди Украины пригласили гостей посетить Софийский собор, а также ознакомились с историей и архитектурными особенностями этой достопримечательности украинской культуры.

Вот только пользователи соцсетей были шокированы, увидев как выглядит первая леди Южной Кореи.

Первая леди Южной Кореи
Первая леди Южной Кореи
Первая леди
Первая леди южной Кореи в Украине
Украинцы о первой леди
Первая леди Южной Кореи

Ким Кон Хи 50 лет, но украинцы в восторге от внешнего вида первой леди.

Ким была одета в черный приталенный жакет и широкие брюки, под жакетом у нее была классическая белая блузка, а обута она была в лаконичные черные туфли.

Волосы ее были распущены, а макияж достаточно сдержанным.

Первая леди Украины Елена Зеленская на этот раз выбрала костюм интересного цвета с юбкой своей любимой длины меди и дополнила ансамбль кожаными туфлями-лодочками и брошью на груди. Волосы собрала в низкий пучок, надела золотые серьги и сделала дневной макияж.

  • Елена Зеленская, Ким Кон Хи, Владимир Зеленский и Юн Сок Йол
    Елена Зеленская, Ким Кон Хи, Владимир Зеленский и Юн Сок Йол t.me/FirstLadyOfUkraine
  • Ким Кон Хи
    Ким Кон Хи t.me/FirstLadyOfUkraine
  • Ким Кон Хи
    Ким Кон Хи t.me/FirstLadyOfUkraine
  • Елена Зеленская
    Елена Зеленская t.me/FirstLadyOfUkraine
  • Ким Кон Хи, Елена Зеленская
    Ким Кон Хи, Елена Зеленская t.me/FirstLadyOfUkraine
  • Ким Кон Хи, Елена Зеленская
    Ким Кон Хи, Елена Зеленская t.me/FirstLadyOfUkraine

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