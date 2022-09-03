Как быть женой Арестовича: рассказывает супруга чиновника

Алексей Арестович с сыном и женой Анастасией. Фото Elle

Быть женой советника Офиса Президента Украины Алексея Арестовича то же самое, что и в общем быть женой Арестовича.

Об этом в интервью изданию Elle рассказала супруга чиновника Анастасия Арестович.

"Никакая должность не меняет его как человека, поэтому я не чувствую какого-либо специфического дискомфорта или наоборот. Разница лишь во времени, которое Алексей выделяет на работу", - говорит она.

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Анастасия Арестович говорит, что она разговаривает со своим мужем о войне. "Я благодаря своему положению тоже использую Алексея как успокаивающее. Если мне нужно убедиться в чем-то, то я, конечно, обращаюсь к нему", - добавляет супруга чиновника.

"Я еще раз убедилась, что мой муж может выдерживать большие психологические и физические нагрузки и, несмотря на это, оставаться спокойным и уверенным, действовать решительно, адекватно ситуации. Залог моего ощущения безопасности – это как раз отсутствие неожиданностей. Но я хочу подчеркнуть, что война усилила в нем доброту. Я очень горжусь, что Алексей в это непростое время побуждает людей к состраданию, милосердию и принятию", - рассказывает она.

Она также добавляет, что они находят время друг для друга. "В нашей личной жизни имеют значение определенные ритуалы. Несмотря на войну, мы стараемся найти время друг для друга. Мы можем встретиться в хорошем месте и вместе пообедать. Романтика присутствует во всем - от объятий до искренних разговоров", - говорит Анастасия.

Напомним, ранее выступление Верки Сердючки, которое состоялось на станции метро Майдан Незалежності на День Независимости Украины посетил необычный гость - советник Офиса Президента Алексей Арестович.

Снискав во время полномасштабной войны популярность главного дамского угодника страны, Арестович решил "подкатить" к маме Верки Сердючки. Он приобнял актрису Инну Белконь и произнес пламенную речь. Этим моментом поделились Факти ICTV.

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