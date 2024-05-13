Jerry Heil после Евровидения не вернулась в Украину: что случилось

Аlyona Аlyona призналась, куда пропала ее коллега после финала Евровидения-2024.

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Аlyona Аlyona вернулась в Киев после Евровидения-2024 без Jerry Heil / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official, instagram.com/thejerryheil

Украинская рэп-исполнительница Аlyona Аlyona, часть дуэта, который представлял Украину на Евровидении в 2024 году, сегодня утром вернулась из Мальме в Киев. Ее напарница, певица Jerry Heil, приняла решение пока не возвращаться в Украину.

Об этом Алена сообщила в эфире телемарафона. Хейл продлила свою заграничную командировку и выступит сольно на Каннском кинофестивале.

Аlyona Аlyona в свою очередь спешила домой к родным. И была очень удивлена, как ее встретили на железнодорожном вокзале.

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Артистка выходила из вагона под аплодисменты, а среди встречавших оказались не только поклонники и члены команды Алены, но и ее родители. Они преподнесли шокированной сюрпризом дочери роскошный букет цветов в цветах флага Украины.

Смотрите, как Аlyona Аlyona встречали в Киеве после Евровидения-2024:

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который прошел 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место. Первое место досталось певцу Nemo из Швейцарии.

Евровидение-2024 - последние новости:

Ранее стало известно, что победители Евровидения 2024 разбили хрустальный кубок во время выступления. Nemo вышли на сцену, чтобы еще раз исполнить свою победную песню, когда случилось несчастье.

Также Главред рассказывал, о чем песня The Code победителей конкурса Nemo, и как переводятся слова трека, который стал для молодых артистов своеобразным манифестом.

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