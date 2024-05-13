УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Jerry Heil после Евровидения не вернулась в Украину: что случилось

Анна Подгорная
13 мая 2024, 17:04
533
Аlyona Аlyona призналась, куда пропала ее коллега после финала Евровидения-2024.
alyona alyona, Jerry Heil
Аlyona Аlyona вернулась в Киев после Евровидения-2024 без Jerry Heil / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official, instagram.com/thejerryheil

Украинская рэп-исполнительница Аlyona Аlyona, часть дуэта, который представлял Украину на Евровидении в 2024 году, сегодня утром вернулась из Мальме в Киев. Ее напарница, певица Jerry Heil, приняла решение пока не возвращаться в Украину.

Об этом Алена сообщила в эфире телемарафона. Хейл продлила свою заграничную командировку и выступит сольно на Каннском кинофестивале.

Аlyona Аlyona в свою очередь спешила домой к родным. И была очень удивлена, как ее встретили на железнодорожном вокзале.

видео дня

Артистка выходила из вагона под аплодисменты, а среди встречавших оказались не только поклонники и члены команды Алены, но и ее родители. Они преподнесли шокированной сюрпризом дочери роскошный букет цветов в цветах флага Украины.

Смотрите, как Аlyona Аlyona встречали в Киеве после Евровидения-2024:

Евровидение-2024

Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который прошел 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место. Первое место досталось певцу Nemo из Швейцарии.

Евровидение-2024 - последние новости:

Ранее стало известно, что победители Евровидения 2024 разбили хрустальный кубок во время выступления. Nemo вышли на сцену, чтобы еще раз исполнить свою победную песню, когда случилось несчастье.

Также Главред рассказывал, о чем песня The Code победителей конкурса Nemo, и как переводятся слова трека, который стал для молодых артистов своеобразным манифестом.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Евровидение Alyona Alyona новости шоу бизнеса Jerry Heil Финал Евровидения-2024
Реклама

Главное за день

Полетела стая дронов и арта: ВСУ разгромили колонну РФ на Харьковщине

Полетела стая дронов и арта: ВСУ разгромили колонну РФ на Харьковщине

18:09 Украина
РФ может пойти в новую атаку: у Зеленского назвали вероятное направление

РФ может пойти в новую атаку: у Зеленского назвали вероятное направление

17:20 Украина
"Прилет" был в нескольких километрах от Путина: удивительные детали ударов по РФ

"Прилет" был в нескольких километрах от Путина: удивительные детали ударов по РФ

17:04 Мир
Все главные новости

Популярное

И Тоня дома: дочь-предательница Паперная засветилась рядом с Ольгой Сумской 196530

И Тоня дома: дочь-предательница Паперная засветилась рядом с Ольгой Сумской

Погода будет холодной и дождливой: синоптик назвала дату долгожданного потепления 24336

Погода будет холодной и дождливой: синоптик назвала дату долгожданного потепления

Кристина Орбакайте спасает своего старшего сына в США - детали 10619

Кристина Орбакайте спасает своего старшего сына в США - детали

Украина выиграет войну: в США сделали громкое заявление и назвали условие 7771

Украина выиграет войну: в США сделали громкое заявление и назвали условие

Последние новости

18:09

Полетела стая дронов и арта: ВСУ разгромили колонну РФ на Харьковщине

17:44

"Прессинг был": Аlyona Аlyona призналась, как они нарушили правила Евровидения

17:20

РФ может пойти в новую атаку: у Зеленского назвали вероятное направление

17:13

Как почистить кондиционер своими руками: приемы, которые не угробят агрегат

17:08

Reuters: один из крупнейших НПЗ России остановил работу после "прилетов" дронов

Путин понял, что может проиграть войну, потому грозит "ядеркой" – Александр СотникПутин понял, что может проиграть войну, потому грозит «ядеркой» – Александр Сотник
17:04

Путин назначил преемника, но его убьютВидеоблоги

17:04

Jerry Heil после Евровидения не вернулась в Украину: что случилосьВидео

17:04

"Прилет" был в нескольких километрах от Путина: удивительные детали ударов по РФ

17:02

Бомбическая закуска, аж слюнки потекут: рецепт за 10 минутВидео

Реклама
16:51

Поляки нашли новую причину блокирования границы с Украиной: что произошло

16:44

Когда впервые пикировать помидоры: урожай поразит масштабами

16:27

Ветеран и герой: СТБ назвал имя нового уникального Холостяка

16:17

С Leopard 2, БМП и артснарядами: Испания готовит новый пакет помощи для Украины

16:04

РФ растягивает линию фронта, "серая зона" выросла: ОВА о ситуации на Харьковщине

15:38

Три пчелы спрятались на деревьях: лишь единицы найдут их всего за 12 секунд

15:36

Летели бомбить Харьков: по многоэтажке в Белгороде "жахнула" армия России

15:18

В Крыму нанесен удар по секретной в/ч РФ: командир уничтожен, есть раненые – СМИ

15:07

"Сложно находить взаимность": Макс Барских рассказал про проблемы в личной жизниВидео

14:40

Как нельзя одеваться после 40: стилист назвала главные ошибки

14:30

Взрывчатку прятали в чай: СБУ сорвала четыре теракта РФ в Киеве к 9 маяФото

Реклама
14:13

"Поднимут до 3,5-4 грн": в Украине взлетят тарифы на свет

14:01

Nemo спели "Teresa & Maria" на украинском - реакция alyona alyona и Jerry HeilВидео

13:57

Территории им не нужны: реальные цели оккупантов в Харьковской области

13:43

На фоне наступления россиян в ОТУВ "Харьков" сменили командующего: что о нем известно

13:34

Бой Усик - Фьюри: прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона, котировки букмекеров

13:06

180 млн грн, – эксперт посчитал, сколько "оптимизировали" на двух зарплатных налогов БРСМ и Avantage

12:58

Вскрылась неприятная правда про принца Гарри

12:39

Российского "Аллигатора" приземлили: украинские военные сбили вертолет Ка-52

12:27

Салат из крабовых палочек за минуту: сразу готовьте двойную порциюВидео

12:15

На оккупированной Луганщине мощный "прилет": детонирует склад боеприпасов врагаВидео

12:12

"Центр медико-психологической реабилитации на Саксаганского" досье

12:01

Дроны СБУ ярко ударили по нефтебазе и по подстанции в РФ - СМИ

11:42

Обстрелы Украины стали более смертоносными: в апреле уровень перехвата ракет упал до 30% - WSJ

11:40

Волчанск может стать местом первой большой битвы во время нового наступления РФ - Forbes

11:31

В Украине заметно подорожала коммуналка: какая услуга сильнее всего

11:22

Без макияжа и укладки: Аллу Пугачеву подловили в компании миллиардера на Кипре

11:19

Церковный праздник 14 мая: что категорически запрещено делать на Проводы

11:03

Зеленский едет в Мадрид для подписания важного соглашения: El Pais раскрыло детали

10:43

Китайский гороскоп на завтра 14 мая: Обезьянам - решение всех проблем, Змеям - большой скандал

10:43

Дети могут "прикупить" стаж родителям для пенсии: как это сделать

Реклама
10:36

"Есть предостережения": министр обороны Румынии не хочет отдавать Украине Patriot

10:27

В США намекнули, что британский спецназ действует в Украине - Business Insider

10:25

Кристина Орбакайте спасает своего старшего сына в США - детали

10:21

Повестки за границей: СМИ выяснили, будут ли они раздаваться мужчинам в консульствам

09:24

Россияне пытаются окружить Волчанск: в ISW назвали причину наступления на Харьковщине

08:57

И Тоня дома: дочь-предательница Паперная засветилась рядом с Ольгой Сумской

08:45

Зачем Путин взорвал многоэтажку в Белгороде?мнение

08:32

Мирные переговоры с РФ: в США сказали, на какую сделку сейчас пошел бы Путин

08:23

Гороскоп на завтра 14 мая: Львам - риск на работе, Козерогам - смущающие вещи

08:09

Молчунья Надежда Мейхер взяла фамилию мужа-россиянина - детали

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять