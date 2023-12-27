Jerry Heil показала тяжелую реабилитацию после ужасного падения

Целый год Яна Шемаева терпела боль и спазмы, которые мешали ей свободно выступать.

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Jerry Heil рассказала, как восстанавливается после перелома ребра / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil

В конце декабря прошлого года украинская певица Jerry Heil (настоящее имя - Яна Шемаева) во время концерта в Тернополе упала в оркестровую яму. Из зала артистку увезли на скорой - после падения с трехметровой высоты она получила многочисленные ушибы и сломала ребро.

Несмотря на травмы уже через неделю Хейл выписалась из больницы и приступила к записи новых треков, хоть и жаловалась на боль в легком во время пения. Недавно она призналась, что так и не завершила должное лечение после перелома.

Яна в своем блоге в Instagram показала, как справляется с последствиями падения год спустя. Артистка проходит реабилитацию в одной из клиник, где ей помогают выполнять оздоровительные упражнения. Также Джерри проходит курс иглоукалывания.

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И хоть на видео, которыми поделилась звезда, она порой вскрикивает от боли, эти ощущения - ничто по сравнению с той болью, которую ей приходилось терпеть целый год после перелома.

"Недавно был год, как я сломала ребро - и только сейчас я решила пойти на реабилитацию. Зачем было год ходить с болью, если можно было просто посетить несколько сеансов - я не знаю. Иголки в мышцы - это максимально неприятно. Но это то, что избавило меня от спазма, от которого никакие массажи не могли меня избавить целый год!" - признается Джерри Хейл.

Jerry Heil рассказала, как восстанавливается после перелома ребра / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil

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