Jerry Heil показала редкое фото 20-летнего красавчика-брата

Поклонники пришли в дикий восторг от Дениса Шемаева.
26-летняя певица Jerry Heil опубликовала редкое совместное фото с младшим братом.
Денису 20 лет, он в некоторой мере решил пойти по стопам сестры, и пробует себя в блогинге - записывает смешные видео для TikTok.
Яна Шемаева (настоящее имя певицы) показала совместный снимок с братом неспроста. Певица сообщила, что молодой человек с ее подачи принял решение стать веганом.
Правда, на Дениса подействовали не только увещевания звездной сестрички - они с Яной сдали нутригенетический тест, который выявляет индивидуальную непереносимость организмом тех или иных продуктов.
Оказалось, что и Яна, и Денис плохо переносят глютен, и в их случае отказ от мяса - не просто философский выбор, а и вопрос здоровья.
Поклонники, которые поддерживают идею веганства, порадовались за Джерри и Дениса, другие же просто отметили, что брат певицы вырос настоящим красавчиком. Похоже, у брата Jerry Heil намечается настоящий фан-клуб:
"Какой симпатичный брат)"
"Улыбка сильно милая! милашка!"
"Такой красивый брат, дай контакт❤️"
Читайте такжеJerry Heil перепела на украинском языке хит дискотеки 80-х Белая ночь Виктора Салтыкова
Ранее актриса Меган Фокс в БДСМ образе "служанки Дракулы" засветила идеальный бюст в черном корсете с прозрачными вставками.
Также Санта Димопулос снялась в абсолютно прозрачном боди без нижнего белья, через которое просвечивались ее соски и пах.
Другие интересные новости:
- Камалия развела на деньги своего стилиста: мать певицы прокомментировала скандал
- Как сейчас выглядит единственный сын Жанны Фриске - 8-летний Платон
- Виктория Смеюха распахнула халатик, под которым оказались лишь ее манящие формы
- "Левая на три размера больше правой": Леся Никитюк обнажила грудь в развратном купальнике
- Звериное имя для новорожденного: как Кайли Дженнер назвала сына