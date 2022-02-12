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Jerry Heil показала редкое фото 20-летнего красавчика-брата

12 февраля 2022, 17:22

Поклонники пришли в дикий восторг от Дениса Шемаева.

Jerry Heil поделилась совместным снимком с младшим братом / instagram.com/thejerryheil

26-летняя певица Jerry Heil опубликовала редкое совместное фото с младшим братом.

Денису 20 лет, он в некоторой мере решил пойти по стопам сестры, и пробует себя в блогинге - записывает смешные видео для TikTok.

Яна Шемаева (настоящее имя певицы) показала совместный снимок с братом неспроста. Певица сообщила, что молодой человек с ее подачи принял решение стать веганом.

Правда, на Дениса подействовали не только увещевания звездной сестрички - они с Яной сдали нутригенетический тест, который выявляет индивидуальную непереносимость организмом тех или иных продуктов.

Оказалось, что и Яна, и Денис плохо переносят глютен, и в их случае отказ от мяса - не просто философский выбор, а и вопрос здоровья.

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Как выглядит младший брат Jerry Heil Денис Шемаев / instagram.com/thejerryheil

Поклонники, которые поддерживают идею веганства, порадовались за Джерри и Дениса, другие же просто отметили, что брат певицы вырос настоящим красавчиком. Похоже, у брата Jerry Heil намечается настоящий фан-клуб:

"Какой симпатичный брат)"

"Улыбка сильно милая! милашка!"

"Такой красивый брат, дай контакт❤️"

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Ранее актриса Меган Фокс в БДСМ образе "служанки Дракулы" засветила идеальный бюст в черном корсете с прозрачными вставками.

Также Санта Димопулос снялась в абсолютно прозрачном боди без нижнего белья, через которое просвечивались ее соски и пах.

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