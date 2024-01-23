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Известный шоумен признался, что отбил жену у другого мужчины: "Это мотивировало"

Анна Подгорная
23 января 2024, 22:49
Андрей Бедняков рассказал, как добивался Анастасии Короткой, а она - чем так сильно ее привлек муж.
Андрей Бедняков, Анастасия Короткая
Андрей Бедняков рассказал, с чего начались его отношения с Анастасией Короткой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/biedniakov

Украинский шоумен Андрей Бедняков женат на коллеге Анастасии Короткой уже 9 лет. Вместе пара воспитывает сына и дочь. Они выглядят образцовой семьей, однако мало кто знает, с чего именно началась их история любви.

В интервью Рамине Эсхакзай Бедняков признался, что отбил возлюбленную у другого мужчины. Молодые люди познакомились, когда вместе играли в КВН - Андрей заметил Настю среди остальных, и решил во что бы то ни стало завязать с ней отношения. Тот факт, что его избранница была занята, его ничуть не смущал, а лишь раззадоривал.

"Было совместное мероприятие, нас позвали посмотреть на репетицию, Настя понравилась. Команда, где играла Настя, они были тогда звездами, о них писали в газетах. Это была стандартная история: взгляды, что-то пошутил, подколол. Потом поехали вместе на гастроли с КВН, узнал, что у нее был парень, это еще больше мотивировало. Так как-то все получилось", - рассказал шоумен.

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Короткая в свою очередь призналась, что и сама сразу положила глаз на Андрея - ей понравилось, что молодой человек был не только внешне привлекательным, но и обладал мужественностью, решительностью и хорошим чувством юмора.

До свадьбы пара долго встречалась, и Беднякова такое положение вещей устраивало - брак для него был формальностью. Однако он считал, что его возлюбленная это мнение не разделяла. "Мы как-то об этом вообще не думали. Я сделал предложение исключительно из-за Насти, потому что мне кажется, девушке хочется этого. Этот стереотип, что должны обязательно жениться... Я сейчас считаю, что если не хотите жениться, просто живите вместе", - рассказал он.

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