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Известный актер рассказал, почему постельные сцены с Дженнифер Энистон - настоящая пытка

30 декабря 2022, 23:18
Джейк Джилленхолл на своем веку работал с разными партнершами, однако Джен особенно запомнилась артисту.
Джейк Джилленхол, Дженнифер Энистон
Джейк Джилленхол рассказал, почему боялся интимных сцен с Дженнифер Энистон / instagram.com/jakegyllenhaal, instagram.com/jenniferaniston

Американский актер Джейк Джилленхол по праву считается одним из самых талантливых актеров на современном голливудском небосклоне. На его счету более сорока разноплановых ролей - от героев-любовников до симпатичных неудачников.

Казалось бы, за свою более чем 30-летнюю карьеру Джилленхол повидал многое, однако в его память врезался один фильм, о котором он отзывается, как о настоящих пытках.

Речь идет о киноленте Хорошая девочка (2002 год). В фильме, который объединяет в себе драму и комедию, партнершей Джейка по сцене стала сногсшибательная Дженнифер Энистон. В интервью для Еlle актер признался, что работать с ней ему было крайне сложно.

На экране Джейк и Джен играли любовников, что в реальной жизни буквально сводило актера с ума. Дело в том, что Джилленхол, которому на тот момент было всего 20 лет, был отчаянно, безнадежно и безответно влюблен в старшую его на 11 лет Энистон. Постельные сцены, которые происходили между их персонажами, были для актера мукой.

"Это было пыткой, да, но в то же время это не было пыткой. Это было похоже на смесь одного и другого", - вспоминает Джилленхол. Энистон, в свою очередь, похоже догадывалась о чувствах партнера, поэтому предлагала в интимных сценах для удобства использовать подушки между ними, чтобы каждый мог чувствовать себя комфортно.

"Как ни странно, любовные сцены получаются такими неуклюжими, ведь за вами наблюдает 30-50 человек. Это совершенно меня не заводит", - рассказывает актер.

Ранее участница 12 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Роксолана, которую Алекс Топольский счел слишком эксцентричной, назло неудавшемуся любовнику снялась полностью обнаженной.

Также английская модель Искра Лоуренс, которая отрицает понятие "plus-size" и пропагандирует бодипозитив, на своем примере показала, как нужно гордиться своим телом, и показала свои аппетитные складочки в кружевах.

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