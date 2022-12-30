Известный актер рассказал, почему постельные сцены с Дженнифер Энистон - настоящая пытка

Джейк Джилленхолл на своем веку работал с разными партнершами, однако Джен особенно запомнилась артисту.

Джейк Джилленхол рассказал, почему боялся интимных сцен с Дженнифер Энистон / instagram.com/jakegyllenhaal, instagram.com/jenniferaniston

Американский актер Джейк Джилленхол по праву считается одним из самых талантливых актеров на современном голливудском небосклоне. На его счету более сорока разноплановых ролей - от героев-любовников до симпатичных неудачников.

Казалось бы, за свою более чем 30-летнюю карьеру Джилленхол повидал многое, однако в его память врезался один фильм, о котором он отзывается, как о настоящих пытках.

Речь идет о киноленте Хорошая девочка (2002 год). В фильме, который объединяет в себе драму и комедию, партнершей Джейка по сцене стала сногсшибательная Дженнифер Энистон. В интервью для Еlle актер признался, что работать с ней ему было крайне сложно.

На экране Джейк и Джен играли любовников, что в реальной жизни буквально сводило актера с ума. Дело в том, что Джилленхол, которому на тот момент было всего 20 лет, был отчаянно, безнадежно и безответно влюблен в старшую его на 11 лет Энистон. Постельные сцены, которые происходили между их персонажами, были для актера мукой.

"Это было пыткой, да, но в то же время это не было пыткой. Это было похоже на смесь одного и другого", - вспоминает Джилленхол. Энистон, в свою очередь, похоже догадывалась о чувствах партнера, поэтому предлагала в интимных сценах для удобства использовать подушки между ними, чтобы каждый мог чувствовать себя комфортно.

"Как ни странно, любовные сцены получаются такими неуклюжими, ведь за вами наблюдает 30-50 человек. Это совершенно меня не заводит", - рассказывает актер.

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