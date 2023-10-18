Известная украинская певица показала новорожденную дочь с экзотическим именем

СолоХа уже воспитывает старшую - Ариану, и младшей дала очень "сладкое" имя.

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СолоХа показала младшую дочь и раскрыла ее имя / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloha_official

Украинская певица СолоХа (настоящее имя - Тереза Балашова) 3 сентября стала мамой во второй раз. Долгожданная дочь появилась на свет здоровой, мама тоже чувствовала себя прекрасно.

Свое интересное положение СолоХа скрывала до пятого месяца - в начале полномасштабной войны она перенесла выкидыш, и к новой беременности относилась с суеверным трепетом. Однако лицо новорожденной малышки она не побоялась показать сразу же после родов.

Ребенка Балашова крестила через месяц после ее появления на свет. Девочка получила необычное имя - Евлалия (от древнегреческого - "сладко говорящая"). Сокращенно - Ева.

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Сегодня же гордая мама опубликовала на своей странице в Instagram первую фотосессию младенца - крошка Ева, как настоящая модель, позировала в трогательных костюмчиках принцессы и маленького белого кролика. Нежные снимки выполнены в светлых, бело-розовых тонах.

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