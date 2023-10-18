Известная украинская певица показала новорожденную дочь с экзотическим именем

Украинская певица СолоХа (настоящее имя - Тереза Балашова) 3 сентября стала мамой во второй раз. Долгожданная дочь появилась на свет здоровой, мама тоже чувствовала себя прекрасно.
Свое интересное положение СолоХа скрывала до пятого месяца - в начале полномасштабной войны она перенесла выкидыш, и к новой беременности относилась с суеверным трепетом. Однако лицо новорожденной малышки она не побоялась показать сразу же после родов.
Ребенка Балашова крестила через месяц после ее появления на свет. Девочка получила необычное имя - Евлалия (от древнегреческого - "сладко говорящая"). Сокращенно - Ева.
Сегодня же гордая мама опубликовала на своей странице в Instagram первую фотосессию младенца - крошка Ева, как настоящая модель, позировала в трогательных костюмчиках принцессы и маленького белого кролика. Нежные снимки выполнены в светлых, бело-розовых тонах.
Ранее 22-летняя "разлучница" София Тарасова прокомментировала роман с Константином Меладзе, из-за которого якобы распался брак музыкального продюсера с украинской певицей Верой Брежневой.
Также украинская шеф-повар и судья МастерШеф Ольга Мартыновская рассказала про новый роман. Кулинар подчеркнула, что ее партнер - не шеф-повар Владимир Ярославский, отношения с которым ей часто приписывают.
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