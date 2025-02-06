Известная певица рассказала, как Потап доводил ее до слез

Мишель Андраде вспомнила времена, когда Потапенко был ее продюсером.

https://stars.glavred.info/izvestnaya-pevica-rasskazala-kak-potap-dovodil-ee-do-slez-10637444.html Ссылка скопирована

Мишель Андраде высказалась про Потапа - подробности сложных отношений / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/mishvirmish

Кратко:

Андраде рассказала про сложные отношения с Потапом

Артистка призналась, что могла выйти от него в слезах

Украинская певица Мишель Андраде была артистом продюсерского центра Mozgi, который возглавляли Потап и Ирина Горовая, с 2016 по 2022 год. Кроме того она сотрудничала с Потапенко, как самостоятельным артистом.

На фоне этих двух факторов между ними возникли противоречивые отношения. С одной стороны, отмечает Андраде, она была очень близка с Потапом, с другой - каждой совещание для нее было огромным стрессом и могло закончиться слезами.

видео дня

Об этом певица рассказала на шоу Nabari. В ее общении с продюсером было место не только работе, но и страху.

"Были периоды, когда притирки могут быть со всеми. Самые большие притирки у меня были с Потапом. Я не могу сказать, что это наименее приятный человек, но просто иногда мне было страшно. Я готовилась к этим разговорам с ним. Или выходила в слезах после каких-то переговоров", - вспоминает Мишель Андраде.

Кто такой Потап / инфографика: Главред

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что известную блогершу Викторию Маремуху забрали в больницу. С ней на ипподроме произошел несчастный случай, в результате которого ей потребовалась медицинская помощь.

Также украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая показала себя до и после макияжа. Таким образом дочь легендарного Николая Мозгового элегантно утерла нос хейтерам.

Читайте также:

Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред