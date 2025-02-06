Известная певица рассказала, как Потап доводил ее до слез

Кратко:
- Андраде рассказала про сложные отношения с Потапом
- Артистка призналась, что могла выйти от него в слезах
Украинская певица Мишель Андраде была артистом продюсерского центра Mozgi, который возглавляли Потап и Ирина Горовая, с 2016 по 2022 год. Кроме того она сотрудничала с Потапенко, как самостоятельным артистом.
На фоне этих двух факторов между ними возникли противоречивые отношения. С одной стороны, отмечает Андраде, она была очень близка с Потапом, с другой - каждой совещание для нее было огромным стрессом и могло закончиться слезами.
Об этом певица рассказала на шоу Nabari. В ее общении с продюсером было место не только работе, но и страху.
"Были периоды, когда притирки могут быть со всеми. Самые большие притирки у меня были с Потапом. Я не могу сказать, что это наименее приятный человек, но просто иногда мне было страшно. Я готовилась к этим разговорам с ним. Или выходила в слезах после каких-то переговоров", - вспоминает Мишель Андраде.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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