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Известная певица раскрыла неожиданную причину резкого исчезновения со сцены

Анна Подгорная
12 ноября 2023, 16:18
Песнями Lama с чувственными текстами и неповторимой мелодикой заслушивались многие в 2000-ых.
Lama
Lama рассказала, почему ушла со сцены на пике успеха / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lamaukraine

Певица Lama (настоящее имя - Наталья Дзенькив) в двухтысячных была одной из самых ярких звезд украинской сцены. Ее хиты "Знаєш, як болить", "Моє серце", "Мені так треба", "Світло і тінь", "Тримай", "Літак" и пр., звучали из каждого радио. Затем Лама внезапно исчезла из информационного пространства - так же стремительно, как и появилась.

Сегодня артистка работает над восстановлением карьеры, и даже выпустила новый трек под названием "Мій друг". Поклонники принимают Ламу с распростертыми объятиями, однако для многих она по-прежнему остается закрытой книгой.

Дзенькив решила заново познакомить слушателей со своей личностью. Начала она с объяснений причин своего ухода со сцены. Певица в интервью для Rostyslove Production призналась, что ритм и правила, по которым живет шоу-бизнес, стали для нее шокирующим открытием, из-за которого ее психологическое и физическое здоровье дали серьезный сбой.

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"Я дошла до невроза. Это вегето-сосудистая дистония. Я очень часто не спала по ночам. Для меня была проблема заснуть перед концертом, я очень часто срывала съемки клипов. Я поняла, что мне очень не комфортно. Я понимала, что не могу работать в таком ритме. ... Я очень сильно углубилась в духовное развитие. На это ушло очень много времени. Я изучала психотерапию, я изучала психологию, все что касается вегетососудистой дистонии, я изучала кардиологию. Это было где-то четыре года. В 2012 году умер папа. Это вообще меня выбило из колеи на несколько лет. Я не могла выйти даже из дома. Меня сразу ловила такая полупаническая атака. Я не могла давать концерты в таком состоянии", - рассказала Наталья.

Теперь же Лама, похоже, чувствует себя более уверенно, благодаря чему нашла в себе силы творить для широких масс.

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