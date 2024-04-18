"Известие шокировало": скончался известный украинский актер

Петр Никитин умер в возрасте 61 года, но причина смерти пока не известна.

https://stars.glavred.info/izvestie-shokirovalo-skonchalsya-izvestnyy-ukrainskiy-akter-10558760.html Ссылка скопирована

Петр Никитин внезапно скончался / коллаж: Главред, фото: facebook.com/frankotheatre, pixabay.com/

Вчера, 17 апреля, появилось сообщение о смерти известного украинского актера театра Петра Никитина. Он всю свою жизнь занимался искусством и посвятил себя театру.

Последние годы Никитин играл в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко в Киеве.

видео дня

На странице театра в соцсетях коллеги артиста сообщили о его смерти, по их словам, он был не только профессионал своего дела, но и отзывчивым и надежным человеком.

"Это неожиданное известие шокировало наш театр. Зрители театра и кино ценили талант актера и умение перевоплощаться в разные образы, франковцы же будут помнить Петра как хорошего друга и надежного партнера на сцене. Светлая память! Наши искренние соболезнования родным и близким", – написали коллеги Никитина.

Кто такой Петр Никитин? Петр Никитин учился в Харьковском институте искусств на театральном отделении. В течение своей жизни он работал с разными театральными коллективами, в частности, он играл в Харьковском государственном академическом драматическом театре, Центре современного искусства "Новая Сцена", а также Национальном академическом театре имени Леси Украинки.

Последние три года его творчество можно увидеть в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Там он исполнял главные роли в спектаклях "Три товарища", "Авантюрист", "Житейское море" и т.д.

Смерти известных украинцев - последние новости по теме

Напомним, в Бельгии 7 января скончался украинский футболист Богдан Шершун. Как рассказал многолетний партнер Шершуна по московскому ЦСКА и "Днепру" Ролан Гусев, футболист умер от рака мозга, к которому привел укус клеща.

А также популярный украинский блогер Юрий Ворожко скончался в возрасте 32 лет, о чем стало известно 26 февраля 2024 года. Тело мужчины было обнаружено в бассейне одного из спортивных комплексов в Кропивницком.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред