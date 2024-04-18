УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Известие шокировало": скончался известный украинский актер

Элина Чигис
18 апреля 2024, 11:27
Петр Никитин умер в возрасте 61 года, но причина смерти пока не известна.
Петр Никитин
Петр Никитин внезапно скончался / коллаж: Главред, фото: facebook.com/frankotheatre, pixabay.com/

Вчера, 17 апреля, появилось сообщение о смерти известного украинского актера театра Петра Никитина. Он всю свою жизнь занимался искусством и посвятил себя театру.

Последние годы Никитин играл в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко в Киеве.

видео дня

На странице театра в соцсетях коллеги артиста сообщили о его смерти, по их словам, он был не только профессионал своего дела, но и отзывчивым и надежным человеком.

"Это неожиданное известие шокировало наш театр. Зрители театра и кино ценили талант актера и умение перевоплощаться в разные образы, франковцы же будут помнить Петра как хорошего друга и надежного партнера на сцене. Светлая память! Наши искренние соболезнования родным и близким", – написали коллеги Никитина.

Кто такой Петр Никитин?

Петр Никитин учился в Харьковском институте искусств на театральном отделении. В течение своей жизни он работал с разными театральными коллективами, в частности, он играл в Харьковском государственном академическом драматическом театре, Центре современного искусства "Новая Сцена", а также Национальном академическом театре имени Леси Украинки.
Последние три года его творчество можно увидеть в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Там он исполнял главные роли в спектаклях "Три товарища", "Авантюрист", "Житейское море" и т.д.

Смерти известных украинцев - последние новости по теме

Напомним, в Бельгии 7 января скончался украинский футболист Богдан Шершун. Как рассказал многолетний партнер Шершуна по московскому ЦСКА и "Днепру" Ролан Гусев, футболист умер от рака мозга, к которому привел укус клеща.

А также популярный украинский блогер Юрий Ворожко скончался в возрасте 32 лет, о чем стало известно 26 февраля 2024 года. Тело мужчины было обнаружено в бассейне одного из спортивных комплексов в Кропивницком.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес театры новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Урожай целей": в ГУР раскрыли детали атаки по Джанкою - что удалось уничтожить

"Урожай целей": в ГУР раскрыли детали атаки по Джанкою - что удалось уничтожить

11:25 Украина
РФ уничтожила почти всю тепловую генерацию: Зеленский призвал к немедленной помощи

РФ уничтожила почти всю тепловую генерацию: Зеленский призвал к немедленной помощи

11:24 Политика
Главная проблема для ВСУ: в Deepstate оценили ход боев за Часов Яр

Главная проблема для ВСУ: в Deepstate оценили ход боев за Часов Яр

10:31 Украина
Все главные новости

Популярное

Максим Галкин показал погром в доме после юбилея Аллы Пугачевой 26484

Максим Галкин показал погром в доме после юбилея Аллы Пугачевой

Король Чарльз выдворяет Кейт Миддлтон и Уильяма из дома 6791

Король Чарльз "выдворяет" Кейт Миддлтон и Уильяма из дома

Украина получит $61 млрд и ATACMS: в США опубликовали законопроект о помощи 4583

Украина получит $61 млрд и ATACMS: в США опубликовали законопроект о помощи

Украину накроют заморозки: синоптик назвала дату 3304

Украину накроют заморозки: синоптик назвала дату

Последние новости

11:51

Купить электромобиль: что нужно знать, покупая новую машину

11:50

В Украине ударит -3: где и когда ожидается сильное похолодает

11:44

Пишу и реву: Козловский рассказал, почему пришлось бросить семью

11:27

"Известие шокировало": скончался известный украинский актер

11:25

"Урожай целей": в ГУР раскрыли детали атаки по Джанкою - что удалось уничтожить

Почему Украина до сих пор не в НАТО: как Запад тормозит процедуру и чем он рискуетПочему Украина до сих пор не в НАТО: как Запад тормозит процедуру и чем он рискует
11:24

РФ уничтожила почти всю тепловую генерацию: Зеленский призвал к немедленной помощи

11:04

"У нас есть деньги": премьер Нидерландов предложил выкупить Patriot для Украины

10:46

Дочь Волочковой отказалась от фамилии матери

10:31

Главная проблема для ВСУ: в Deepstate оценили ход боев за Часов Яр

Реклама
10:26

Китайский гороскоп на завтра 19 апреля: Петухам - тревожное предупреждение, Быкам - путешествие

10:16

3 самые доверчивые знаки зодиака - искренне не понимают в чем подвох

10:06

"Помощь Украине критически важна": Джонсон сделал решительное заявление

09:58

Пакет помощи США Украине на $60,8 млрд: посол рассказала, на что пойдут деньги

09:49

Алла Пугачева вместе с семьей срочно покинула Израиль - причина

09:40

Как сэкономить десятки гривен на литре бензина: нужно сделать всего 1 действие

09:29

Оккупанты продвинулись в двух областях: в DeepState раскрыли детали

09:24

Гороскоп на завтра 19 апреля: Близнецам - приятная неожиданность, Стрельцам - критика

09:00

Церковный праздник 19 апреля: что запрещено делать в день преподобного Иоанна

09:00

Украине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - Клочок

08:58

Взрывы на Ивано-Франковщине: РФ атаковала Запад Украины десятками дроновВидео

Реклама
08:16

Удар по аэродрому в Джанкое: в ISW оценили последствия атаки и назвали тип ракет

08:16

РФ готовит наступление на июнь: Буданов назвал ключевые цели оккупантов

08:10

Где нужно брать деньги на войну Украинемнение

07:34

"Ситуация меняется в пользу РФ": Пентагон призвал Конгресс одобрить помощь Киеву

07:25

Надо найти 3 отличия за 15 секунд: загадка на проверку внимательности

06:47

"Появится окно возможностей": Буданов назвал условие завершения войны

06:10

Почему Байден боится ядерных угроз Путина?мнение

05:50

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: найдите 3 отличия на картинках с мишкой

05:34

Из чего на самом деле изготавливают порошковый протеин: при чем здесь насекомые

04:30

Эксперт описал способ заблокировать и истощить оккупантов в Крыму

04:00

По горло в кредитах: предательница Повалий заныла о безденежье

03:03

Окно возможностей для РФ: эксперт рассказал, когда Украина получит помощь от США

02:35

Папин стиляга: брат Кейт Миддлтон показал милого племянника принцессы Уэльской

02:05

Лопес на ретрофото показала, как поменялось ее лицо за 20 лет

01:33

Головоломка на проверку зрения: нужно найти шесть животных за 25 секунд

00:53

Евровидение-2024: место Украины в рейтинге букмекеров изменилось

17 апреля, среда
23:43

"Люди начинают нервничать": Буданов анонсировал новые взрывы в РФ и спецоперации РДК

23:22

Принц Гарри окончательно разорвал связь с Великобританией - СМИ

22:59

Играет в опоссума: Трамп комично боролся со сном во время судебного заседания

22:51

От чего умер Дмитрий Капранов - заключение врачей

Реклама
22:36

В России умер актер, который строил самолеты МиГ, убивающие украинцев

22:34

В российском Воронеже "расцвел хлопок": в городе столб дыма и сильный пожар

22:25

Завтра возможны отключения света по всей Украине: подробности

22:19

Атакуют в трех регионах Украины: пограничники рассказали о тактике оккупантов

22:01

Дима Коляденко высказался про интим в отношениях с Ириной Билык

21:43

Появилась реакция Байдена на публикацию проекта помощи Украине на $61 млрд

21:23

Путин усиливает давление: Байден заявил о "переломе" и призвал срочно помочь Украине

21:22

Победа РФ будет стоить ЕС слишком дорого: Урсула фон дер Ляйен сделала резкое заявление

20:56

Украина ударила по аэродрому в Джанкое ATACMS: раскрыты важные детали атаки ВСУ

20:49

Кэти Перри потеряла топ во время записи талант-шоуВидео

Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять