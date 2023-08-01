Изменника и экса Шакиры освистали в клубе и заставили слушать песни бывшей жены

Жерару Пике приходится расхлебывать последствия своей интрижки.

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Шакира и Жерар Пике пробыли в браке не долго / instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique

Бывший муж колумбийской певицы Шакиры, футболист Жерар Пике, популярности которому добавила интрижка с юной дивой, которая вскрылась благодаря любви последней к варенью, пережил несколько неприятных моментов.

Пи информации Таблоида, Пике появился в одном из мадридских ночных клубов, где состоялась вечеринка, посвященная "Королевской лиге". Между тем, случилось то, чего селебрити явно не ожидал.

Публика стала свистеть и выкрикивать имя певицы Шакиры. Обиженный Пике, как мог, старался урегулировать ситуацию и постарался задавить аудиторию своим авторитетом. Он даже напомнил, что, как минимум, он чемпион мира.

Подлил масла в огонь и коллега Пике - Икер Касильяс. Он поставил известную песню Шакиры "Waka waka", чтобы все, как можно отчетливее, вспомнили мундиаль, на котором и состоялось судьбоносное знакомство футболиста Пике с певицей Шакирой.

На видео - Пике и скромное напоминание о бывшей жене Шакире:

Напомним, ранее звезда футбола снова попал в заголовки СМИ после того, как стало известно об интрижке его любовницы Клары Чиа и испанского футбольного тренера Пепа Гвардиолы.

Ранее изменник Пике впервые прокомментировал публичные нападки Шакиры. Сперва от комментариев он отказался, однако позже, немного поразмыслив, заявил, что больше всего его интересует, как сложившаяся ситуация отразится на их с Шакирой сыновьях.

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