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Избивал и угрожал: известная украинская актриса и звезда сериала Слуга народа сбежала от мужа

21 сентября 2021, 17:55

Галина Безрук сбежала с ребенком из дома, поскольку муж ударил ее в живот и сжег документы.

Галина Безрук
Галина Безрук / instagram.com/galina_bezruk

Украинская актриса Галина Безрук, которая снялась в сериале Слуга народа заявила, что расстается со своим супругом Артемом Алексеевым, после пяти лет брака.

Как рассказала актриса у себя на странице в Instagram, она сбежала с ребенком из дома, поскольку он ударил ее в живот и сжег важные документы.

"С того момента, как случился несчастный случай с нашей малышкой, он (супруг Галины, – ред.) постоянно находится в состоянии острого психоза и постоянного алкогольного опьянения", – написала Галина.

Она призналась, что Артем во всем обвинял ее, забирал ребенка и подвергал опасности, бегая с ней по 6-полосной дороге. Тогда очевидцы вызвали полицию, которая вернула Галине дочь, а Артема отправили на лечение в психиатрическую клинику. Тогда Безрук надеялась, что ее супругу пойдет на пользу "неделя чистоты", однако она ошибалась.

"Я старалась сохранить его достоинство и когда мне звонили журналисты, просто бросала трубку, никак не комментируя ситуацию", – отметила Галина.

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"Последние дни превратились в фильм ужасов. Он не принимал ничего из прописанного в больнице. Все время пил. Он все время угрожал мне, обещал забрать дочку, а позавчера во время кухонного ночного разговора я получила удар ногой в живот", – призналась актриса.

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Уже на утро знаменитость вместе со своей дочкой и свекровью сбежали.

"Он сжег документы дочери, чтобы я не смогла с ней уехать к моим родителям. Заручившись поддержкой его близкого друга, я пришла домой забрать необходимое, мы нашли его на полу в бессознательном состоянии", – пишет Галина.

Галина Безрук с мужем и дочерью / instagram.com/galina_bezruk

Сейчас ее супруг находится под контролем врачей.

Вскоре в руки актрисы попал его телефон. Для нее увиденное стало последней каплей. Безрук увидела переписку с другой женщиной.

"Мой "любящий муж" последние несколько лет получает отнюдь не дружескую поддержку у своей старой знакомой. Нас больше нет", – написала Галина.

Галина Безрук - что известно об актрисе

Украинская и российская актриса Галина Безрук родилась 1988 году в Краматорске. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого.

В 2014 году вышла замуж, однако скоро развелась. В 2016 году сыграла свадьбу с Артемом Алексеевым. В декабре того же года у пары родилась дочь Василиса.

Актриса известна по ролям в сериале Возвращение Мухтара, Женский доктор, Слуга народа.

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