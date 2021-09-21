Избивал и угрожал: известная украинская актриса и звезда сериала Слуга народа сбежала от мужа

Галина Безрук сбежала с ребенком из дома, поскольку муж ударил ее в живот и сжег документы.
Украинская актриса Галина Безрук, которая снялась в сериале Слуга народа заявила, что расстается со своим супругом Артемом Алексеевым, после пяти лет брака.
Как рассказала актриса у себя на странице в Instagram, она сбежала с ребенком из дома, поскольку он ударил ее в живот и сжег важные документы.
"С того момента, как случился несчастный случай с нашей малышкой, он (супруг Галины, – ред.) постоянно находится в состоянии острого психоза и постоянного алкогольного опьянения", – написала Галина.
Она призналась, что Артем во всем обвинял ее, забирал ребенка и подвергал опасности, бегая с ней по 6-полосной дороге. Тогда очевидцы вызвали полицию, которая вернула Галине дочь, а Артема отправили на лечение в психиатрическую клинику. Тогда Безрук надеялась, что ее супругу пойдет на пользу "неделя чистоты", однако она ошибалась.
"Я старалась сохранить его достоинство и когда мне звонили журналисты, просто бросала трубку, никак не комментируя ситуацию", – отметила Галина.
"Последние дни превратились в фильм ужасов. Он не принимал ничего из прописанного в больнице. Все время пил. Он все время угрожал мне, обещал забрать дочку, а позавчера во время кухонного ночного разговора я получила удар ногой в живот", – призналась актриса.
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Уже на утро знаменитость вместе со своей дочкой и свекровью сбежали.
"Он сжег документы дочери, чтобы я не смогла с ней уехать к моим родителям. Заручившись поддержкой его близкого друга, я пришла домой забрать необходимое, мы нашли его на полу в бессознательном состоянии", – пишет Галина.
Сейчас ее супруг находится под контролем врачей.
Вскоре в руки актрисы попал его телефон. Для нее увиденное стало последней каплей. Безрук увидела переписку с другой женщиной.
"Мой "любящий муж" последние несколько лет получает отнюдь не дружескую поддержку у своей старой знакомой. Нас больше нет", – написала Галина.
Галина Безрук - что известно об актрисе
Украинская и российская актриса Галина Безрук родилась 1988 году в Краматорске. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого.
В 2014 году вышла замуж, однако скоро развелась. В 2016 году сыграла свадьбу с Артемом Алексеевым. В декабре того же года у пары родилась дочь Василиса.
Актриса известна по ролям в сериале Возвращение Мухтара, Женский доктор, Слуга народа.