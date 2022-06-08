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Исхудавшую Варнаву уличили в сильном сходстве с Джоли

8 июня 2022, 11:03

Варнава появилась на публике.

Катя Варнава
Катя Варнава сильно похудела/ Instagram

Российская актриса и участница российского комедийного шоу Екатерина Варнава, которая поддержала Украину в первые дни военного вторжения в Украине, появилась на светском мероприятии и шокировала своих поклонников.

Сильно похудевшая и откорректированная с помощью пластической хирургии звезда, стала похожа на голливудскую актрису Анджелину Джоли.

СМИ сообщили, что своей худобе актриса обязана тяжелому и изматывающему бракоразводному процессу и собственным проблемам со здоровьем. Оказалось, что изменившаяся фигура актрисы вовсе не результат изнуряющих диет.

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Отметим, что актриса в первые дни вторжения поддержала Украину. "На протяжении несколько часов, я не понимаю, в каком параллельном мире я нахожусь… очень волнуюсь, очень переживаю за близких, за друзей, за коллег. В социальных сетях мне поступают одно за другим сообщения о том, что сейчас происходит.. разные очень полярные сообщения… от просьб не молчать до персональных обвинений и угроз. Я смотрю ваши видео из ваших домов и улиц, читаю комментарии о том, как страшно.. И поверьте… нам страшно не меньше. Мы шокированы, нам больно, стыдно… Зачем это всё происходит? Для чего? Тут не будет победителей, если всё так продолжится".

Артистка также тогда заявила, что не понимает тех людей, которые радуются военному вторжению в Украину:

"Мне дико страшно от сми и тех людей, кто говорит, что рады началу всего этого, с гордостью комментируют и поддерживают происходящие события, называя это "защитой" и "освобождением"… Защитой от кого? От моих друзей, которые там живут? Нас очевидно взяли в "заложники" чьих-то амбиций, и вы этому радуетесь? Мне страшно, от того, с какой легкостью власти готовы отказаться от отношений со всем миром и не думают о нас.. Не спрашивают нас… Страдают простые граждане, и я не понимаю, в чем логика?" - спрашивала тогда Варнава.

Напомним, украинская гимнастка и заслуженный мастер спорта Украины Лилия Подкопаева уже много лет проживает в США, однако всегда имела четкую проукраинскую позицию. С началом полномасштабной войны спортсменка ведет активную волонтерскую деятельность, собирает средства для ЗСУ и пострадавших от российской военной агрессии.

Екатерина Варнава
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