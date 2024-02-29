Ирма Витовская намекнула на завершение кинокарьеры

Легендарная "Леся" поделилась противоречивыми чувствами, которые одолевают ее сегодня.

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Ирма Витовская призналась, почему ей сложно играть во время войны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vitovskavantsa

Популярная украинская актриса Ирма Витовская своими киноработам покорила сердца сотен тысяч зрителей. Увы, артистку посещают мысли о том, что ее карьере в кино может скоро прийти конец.

Об этом артистка рассказала в своем блоге в Facebook. Она написала эмоциональную речь о ее ощущении себя, как актрисы, в стране, охваченной войной.

"Не знаю, выйду ли когда-нибудь еще на киноплощадку... Война поставила большой вопросительный знак... Смогу ли, доживу ли, увижу ли... А оглядываясь назад, могу сказать, что была счастлива и через время, когда-то... взгляну на новый мир из этих фильмов. Пусть в этом мире будет Украина. И пусть она будет счастлива и свободна", - поделилась чувствами Витовская.

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Она призналась, что на такие мысли ее натолкнуло постоянное чувство вины - ей сложно играть и стараться жить свою лучшую жизнь, пока те, кто борется за свободу Украины, свои жизни теряют. Однако Витовская пообещала не опускать руки, ведь верит в нашу победу.

"Извините, не опускаю руки. Просто чувство вины часто за то, что ты жив, выжил, играешь еще, а кто-то в этот момент отдает жизнь. Это чувство растет с каждой потерей... За это и только перед теми, кто на краю, я говорю "Простите"... Верю в Победу. Даже если лично ее не увижу. Она будет и будет нашей! А еще цепляемся за жизнь, за нашу землю, друг за друга и помогаем всем и даже больше, чем всем, нашему войску, чтобы Украина выжила и победила", - пишет актриса.

Ирма Витовская призналась, почему ей сложно играть во время войны / facebook.com/irmcya

Кто такая Ирма Витовская? Ирма Витовская - украинская актриса кино, театра и озвучки. Заслуженная артистка Украины (2016). Служит в Киевском академическом Молодом театре с 1998 года. Активистка, участница благотворительных сборов на нужды украинских защитников и социально-общественной программы "Дети улицы", член движения "StopБіль". Наиболее известна по ролям в сериале "Леся+Рома" и в фильме "Мої думки тихі".

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