Ирина Шейк потеряла 11 миллионов подписчиков за сутки: что случилось

Американское издание решило разобраться в том, что случилось с социальной сетью Ирины Шейк.

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Ирина Шейк потеряла не только бойфренда / Коллаж Гдавред, фото Instagram/irinashayk/cristiano

Российская модель Ирина Шейк потеряла 11 миллионов подписчиков в Instagram через 24 часа после разрыва с Криштиану Роналду, который, как оказалось, является самым популярным человеком в социальной сети.

Российская супермодель впервые встретилась со звездой португальского футбола на съемках рекламы Armani в 2010 году, пишет Page Six.

Они встречались почти пять лет, в течение которых вместе путешествовали по всему миру и даже снялись для знойной обложки испанского Vogue, на которой спортсмен стоял обнаженным позади брюнетки.

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Но к январю 2015 года их роман закончился.

"Мы можем подтвердить, что Ирина Шейк разорвала отношения с Криштиану Роналду", — сказал тогда ее представитель, настаивая на том, что разрыв не имеет ничего общего с тем, что Шейк не появилась на вечеринке по случаю 60-летия матери Роналду в канун Нового года.

Напомним, Главред писал о том, что Ирина Шейк попала в скандал, опубликовав на своей странице в Instagram фото с подписью, в которой использовала букву Z. Ее избрали российские пропагандисты, как один из символов войны с Украиной.

Ранее Шейк, которая отказывается давать какие-либо политические комментарии и выражать свое отношение к войне, которую развязала ее родина Россия против Украины, выложила на своей странице в Instagram свежее фото.

Между тем, фото, мягко говоря удивили поклонников супермодели, потому что напомнили "старые протертые носки", на которые надели "мамины каблуки".

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