Ирина Федишин с мужем вакцинировалась от COVID-19

Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn/

Украинская исполнительница вместе с мужем вакцинировалась от коронавируса после того, как началась массовая волна вакцинаций людей старше 18 лет по всей Украине.

Ирина Федишин показала в Instagram, что они с мужем вместе пошли принять первую дозу Pfizer во львовской поликлинике.

"Сегодня с мужем вакцинировались от COVID-19. Никакого желания кого-то агитировать. Взяли первую дозу Pfizer, следующая доза после 21 дня. Чувствуем себя хорошо, только у обоих немного "тянет" место укола. Мои родители, кстати, тоже уже вакцинировался вакциной Astrazeneca. Взяли уже 2 дозы. Перенесли нормально. Друзья, а как у вас дела с вакцинацией?", - пишет она.

Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

"Две вакцины уже есть, все слава Богу", "Не планую вакцинуватися, бо ні жодна з цих вакцин , що є, не захищає! Не раджу.", "Жах. Люди свідомо себе руйнують , чи не свідомі все таки?", "А схоже на агітацію)", "Не коменти, а жах. Люди не обізнані в науці і медицині. Отримала дві дози модерни, чудово себе почуваю.", - пишут в комментариях.

Ранее врач-инфекционист рассказала, кому нужна прививка от коронавируса и кому ее лучше не делать