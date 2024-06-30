Ирина Федишин похвасталась "уловом" для ВСУ: "Кто посчитает?"

Певица показала, какие полезные гостинцы везет нашим бравым защитникам.

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Ирина Федишин новости - Федишин показала, куда потратила донаты / коллаж: Главред, фото: instagram.com/irynafedyshyn

Последние два месяца украинская певица Ирина Федишин находилась в концертном туре по США и Канаде. Кроме развлекательной составляющей в ее выступлениях была и важная благотворительная миссия.

За это время артистка и ее команда собирали средства на автомобили для ЗСУ. И успехи Федишин на этом поприще поистине восхищают.

В своем блоге в Instagram певица показала ролик, на котором она позирует на фоне машин, которые ей удалось приобрести за донаты. "Купили для ВСУ. Ану, кто посчитает сколько? Ребята, верим в вас. Результат моего тура Америка - Канада. Спасибо всем моим поклонникам, которые были на концертах. Вместе мы непобедимы", - подписала видео Федишин.

видео дня

По самым скромным подсчетам в кадр попало около пяти десятков автомобилей, которые предназначены для украинских защитников. В комментариях поклонники благодарят певицу и ее команду за такую солидную помощь.

Смотрите видео Ирины Федишин с результатами ее американского тура:

Кто такая Ирина Федишин? Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

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