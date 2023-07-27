Иосиф Пригожин раскритиковал "жестокого диктатора" Пугачеву

По мнению Пригожина, карьера путинистки Валерии не сложилась из-за Примадонны, а не из-за его бездействия, как продюсера, или недостаточного таланта жены.

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Иосиф Пригожин назвал Аллу Пугачеву диктатором / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey, скриншот YouTube

Российские звезды-путинисты никак не могут определиться с позицией относительно Аллы Пугачевой, которая покинула страну-оккупанта в знак несогласия с войной в Украине: на пропагандистском телевидении они готовы смешивать ее с грязью, в личных беседах - петь дифирамбы.

Подобную двойственность проявил в недавнем интервью музыкальный продюсер и поклонник геноцида украинцев Иосиф Пригожин. В его словах про Пугачеву причудливо смешались обида и восхищение.

Пригожин за счет авторитета Примадонны стал оправдывать скудный талант своей супруги, певицы-путинистки Валерии, дескать Алла Борисовна боялась певицу, так как видела в ней конкурентку. Поэтому коварная Пугачева и вставляла палки в колеса супруге Пригожина. "Это наша героиня. Это герой нашего времени. Алла Пугачева - любимая. Как бы мы на нее не обижались, что бы она не делала по отношению к коллегам своим жесткого... Она же по натуре - диктатор! Она - диктатор. Она всегда хотела быть единственной", - заявляет продюсер.

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Вместе с тем на вопрос, почему, если Пугачева была так несправедлива, об этом никто не говорил, Пригожин не смог промямлить ничего внятного, лишь продолжил рассказывать, что она была едва ли не монстром, который и был воплощением российской сцены.

"Ее все боялись. У нее никто ничего не спрашивал. Потому что она была полноправной хозяйкой. Важнее Аллы Борисовны на федеральных каналах не был никто. Она была "решалой". Она решала много вопросов. Она была фигурой в этой стране, масштабной и большой личностью", - причитал пристыженный Пригожин.

Ранее росСМИ распустили слух о том, что подмосковный замок Пугачевой и Галкина арестовали, дескать есть на нем долги, да и риэлторы не хотят браться за такой большой проект.

Также 73-летняя Надежда Бабкина жестко набросилась на Пугачеву за нежелание поддерживать страну-оккупанта. Певица-путинистка в недоумении, что подвигло семью Пугачевой и Галкина противостоять кровавому путинскому режиму.

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