Иноагентов прибыло: ещё одна российская певица в списке

В России невозможно быть честным самим с собой и свободно говорить правду.

монеточка / Монеточка/ВК

Еще одну российскую певицу, которая выступает под псевдонимом Монеточка, признали иноагентом. Решение вынес российский Минюст.

"В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.С. Беседина, Е.А. Гырдымова (Монеточка. — авт.), В.В. Осечкин, А.М. Устимов, В.М. Харченко, И.Х. Яганов", — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Как отмечается, исполнительница "собирала деньги в поддержку Украины, получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против страны и живет за пределами России".

Напомним, ранее российская певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова), которая уехала из террористической России за границу после начала войны, выступила в поддержку Украины и белорусской оппозиции.

Во время своего концерта, она произнесла слова, адресованные Украине, России и Беларуси. "Россия будет свободной, Слава Украине, Живе Беларусь", – произнесла она со сцены.

"Мне очень хотелось чувствовать свободу в своих высказываниях. Думаю, это основная причина. В принципе, в предыдущие годы получалось сохранять баланс. Где-то в песне зашифровать метафору о том, что ты на самом деле думаешь, и моя аудитория всегда умела считывать эти метафоры. Но сейчас мне не хочется прятать это за метафорами", - говорила она в одном из своих интервью.

Напомним, ранее стало известно о том, что певица Наташа Королева решила сбежать к адекватной части своей семьи - маме и старшей сестре, которые живут в США. Там она отметила новогодние праздники.

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