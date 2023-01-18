Российская певица открыто поддержала Украину

Она выступила прямо со сцены, поддержав в своей речи Украину.

монеточка / Монеточка/ВК

Российская певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова), которая уехала из террористической России за границу после начала войны, выступила в поддержку Украины и белорусской оппозиции.

Во время своего концерта, она произнесла слова, адресованные Украине, России и Беларуси. "Россия будет свободной, Слава Украине, Живе Беларусь", – произнесла она со сцены.

Певица, которая недавно стала мамой, ранее говорила о том, что ей, как творческой личности, крайне важно иметь свободу слова, с "которой в России и до войны было плохо, а теперь и подавно".

"Мне очень хотелось чувствовать свободу в своих высказываниях. Думаю, это основная причина. В принципе, в предыдущие годы получалось сохранять баланс. Где-то в песне зашифровать метафору о том, что ты на самом деле думаешь, и моя аудитория всегда умела считывать эти метафоры. Но сейчас мне не хочется прятать это за метафорами", - говорила она в одном из своих интервью.

Напомним, ранее стало известно о том, что певица Наташа Королева решила сбежать к адекватной части своей семьи - маме и старшей сестре, которые живут в США. Там она отметила новогодние праздники.

Впрочем, не стала предательница и упускать возможность заработать денег на концертах "загнивающего Запада". И тут же попала в громкий скандал из-за неудачного, на взгляд инфицированных российской пропагандой людей, выбора наряда. Во время концерта Королевой в Майами одна из девушек ее шоу-балета была одета в юбку в цветах украинского флага - синем и желтом. В социальных сетях певицу заплевала аудитория, ради которой она предала Украину.

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