Илья Резник иронично подшутил над "невозвращенкой" Аллой Пугачевой

Поэт-песенник и Примадонна дружили долгие годы, но полномасштабная война все изменила.

Илья Резник высказался про Аллу Пугачеву и других артистов, которые бежали из рф / instagram.com/alla_orfey

Российский и светский поэт-песенник Илья Резник ранее был уважаемым человеком - песни на его стихи пели и Михаил Боярский, и Эдита Пьеха, и София Ротару, и Алла Пугачева. С последней у него завязалась крепкая многолетняя дружба, которую Резник оборвал своей поддержкой и фанатичным одобрением войны в Украине.

Кроме его поклонения военной политики страны-оккупанта, поэт, подражая пропагандистам, осуждает российских знаменитостей, которые покинули рф в знак несогласия с действиями оккупационных войск. Среди звезд-"невозвращенцев" оказалась и Алла Пугачева с семьей.

К ней, в лице всех выехавших артистов, Илья Резник обратился в интервью для российской пропагандистского издания. "Да, мне грустно, что Аллы нет… Все-таки 71 песню я для нее написал в свое время, и это кусок моей жизни. У меня все эти уехавшие вызывают сожаление. Потому что я знаю, что за границей они долго не продержатся. Первые концерты для наших эмигрантов пройдут, а потом острота их поступков пропадает, нивелируется, интерес к ним угасает. И у них жизнь будет очень грустная. Поэтому, я бы посоветовал возвращаться на Родину, где их любили. И, может быть, люди все простят им и начнут опять уважать", - заявил поэт, подчеркивая, что люди в рф слишком добрые.

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Иронично, но с юбилеем (Резнику 4 апреля исполнилось 85 лет - прим. редактора) Алла Пугачева своего друга поздравила - несмотря на бытующее мнение о тяжелом характере певицы, старых приятелей она не забывает даже сейчас.

На своей странице в Instagram она опубликовала совместный снимок с Резником, и написала: "Ну что, мой друг, "Еще не вечер". Все помню и ещё любя, сегодня же зажгу все свечи и помолюсь я за ТЕБЯ. С Юбилеем!❤️"

Ранее мы писали, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.

Также мы писали, что юморист Максим Галкин, который сразу выступил против войны в Украине, очаровал поклонников милым архивным фото с женой Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

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