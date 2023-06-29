Илон Маск регулярно принимает наркотики чтобы не стать зомбированным - СМИ

Рейвы с легкими наркотиками - привычное дело, если ты вращаешься среди "шишек" кремниевой долины, утверждает WSJ.

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Илон Маск принимает кетамин от депрессии и чтобы развлечься / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Бизнесмен и миллиардер, основатель компаний SpaceX, PayPal и Tesla Илон Маск поддерживает популярный тренд Кремниевой долины - прием наркотиков в микродозах.

Издание The Wall Street Journal (цитирует Insider) провело свое расследование, в результате которого выяснилось, что Маск принимает в микродозах в терапевтических целях кетамин - "диссоциативный наркотик", который может воздействовать на зрительное и слуховое восприятие человека.

Кетамин рассматривали в качестве лечебного препарата в случае психических расстройств, однако Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США не одобрило препарат в качестве психиатрической терапии.

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Тем не менее некоторые врачи продолжают выписывать микродозы кетамина пациентам с депрессией. Похоже, это как раз случай Маска. Однако миллиардер был также замечен за приемом препарата полными дозами на вечеринках.

Комментарий для WSJ по этому поводу Илон Маск давать отказался, но вскоре после выхода журналистского расследования на своей странице в Twitter написал: "В США депрессию диагностируют слишком часто, но для некоторых людей это действительно проблема химии мозга. Но зомбирование людей с помощью СИОЗС (Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина - прим. редактора) наверняка происходит слишком часто. Судя по тому, что я видел у друзей - лучше принимать кетамин время от времени".

Ранее 52-летнего Илона Маска высмеяли за плохую физическую форму и белоснежную кожу, из-за которой его сравнили с морской свиньей - миллиардер в нелестном виде попал в объективы папарацци.

Также стало известно, что 76-летний отец Илона Маска Эролл состоял в романтичных отношениях со своей падчерицей, которая младше него на 41 год. Она родила ему двоих детей.

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