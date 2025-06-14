Игорь Кондратюк впервые рассказал, чем занимаются его дети во время войны

Кондратюк очень осторожно говорит о своей семье.

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Игорь Кондратюк дети - кто они и чем занимаются / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kondratiuk_official

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Какие образование получила его дочь

Украинский музыкальный продюсер и шоумен Игорь Кондратюк впервые за долгое время дал комментарий о своих детях. Он - отец сыновей Сергея и Даниила и дочери Полины.

В интервью для Oboz Кондратюк сообщил, что Сергей, старший сын, сейчас защищает Украину от оккупантов. Он служит в рядах 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Сергей поступил на службу добровольцем в сентябре 2023 года.

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Даниил сейчас работает. Род деятельности второго сына шоумен раскрывать не стал. "Это все, что могу о них сказать", - заявил Игорь Кондратюк.

Семья Игоря Кондратюка / instagram.com/kondratiuk_official

Даниил и Полина - дети Игоря Кондратюка / instagram.com/kondratiuk_official

Больше информации продюсер раскрыл о дочери Полине. Девушка решила связать свою жизнь с наукой - этой весной она закончила Аризонский государственный университет. Полина является бакалавром по специальности "Космическая инженерия". Кондратюк признался, что увлечение космосом дочь переняла от него - в юности шоумен и сам изучал три года астрономию в КНУ имени Тараса Шевченко.

"Мы много говорили о космосе, смотрели документальные фильмы. Что именно ее вдохновило — лучше спросить у нее. Но то, что она максималистка и фанатка обучения — это точно", - отметил музыкальный продюсер.

Игорь Кондратюк с дочерью на ее выпускном из университета / instagram.com/kondratiuk_official

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Ранее Главред рассказывал, что у Джамалы украли сценический костюм с Евровидения-2016, в котором певица одержала победу на международном музыкальном конкурсе.

Также стало известно, что украинский певец Melovin перенес операцию. Он признался, что расстроен тем, что откладывал эту жизненно важную процедуру так долго.

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Кто такой Игорь Кондратюк? Игорь Кондратюк - украинский телевизионный ведущий, продюсер, шоумен. С 1999 года - соавтор, продюсер и ведущий программы "Караоке на майдане" (телеканалы Интер, 1+1, СТБ). В 2003-2008 годах был продюсером программы "Шанс". В вокальном талант-шоу телеканала СТБ "Х-фактор" был судьей, сообщает Википедия.

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