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Игорь Кондратюк впервые рассказал, чем занимаются его дети во время войны

Анна Подгорная
14 июня 2025, 19:36
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Кондратюк очень осторожно говорит о своей семье.
Игорь Кондратюк с семьей
Игорь Кондратюк дети - кто они и чем занимаются / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kondratiuk_official

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Украинский музыкальный продюсер и шоумен Игорь Кондратюк впервые за долгое время дал комментарий о своих детях. Он - отец сыновей Сергея и Даниила и дочери Полины.

В интервью для Oboz Кондратюк сообщил, что Сергей, старший сын, сейчас защищает Украину от оккупантов. Он служит в рядах 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Сергей поступил на службу добровольцем в сентябре 2023 года.

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Даниил сейчас работает. Род деятельности второго сына шоумен раскрывать не стал. "Это все, что могу о них сказать", - заявил Игорь Кондратюк.

Семья Игоря Кондратюка
Семья Игоря Кондратюка / instagram.com/kondratiuk_official
Даниил и Полина - дети Игоря Кондратюка
Даниил и Полина - дети Игоря Кондратюка / instagram.com/kondratiuk_official

Больше информации продюсер раскрыл о дочери Полине. Девушка решила связать свою жизнь с наукой - этой весной она закончила Аризонский государственный университет. Полина является бакалавром по специальности "Космическая инженерия". Кондратюк признался, что увлечение космосом дочь переняла от него - в юности шоумен и сам изучал три года астрономию в КНУ имени Тараса Шевченко.

"Мы много говорили о космосе, смотрели документальные фильмы. Что именно ее вдохновило — лучше спросить у нее. Но то, что она максималистка и фанатка обучения — это точно", - отметил музыкальный продюсер.

Игорь Кондратюк с дочерью
Игорь Кондратюк с дочерью на ее выпускном из университета / instagram.com/kondratiuk_official

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Кто такой Игорь Кондратюк?

Игорь Кондратюк - украинский телевизионный ведущий, продюсер, шоумен. С 1999 года - соавтор, продюсер и ведущий программы "Караоке на майдане" (телеканалы Интер, 1+1, СТБ). В 2003-2008 годах был продюсером программы "Шанс". В вокальном талант-шоу телеканала СТБ "Х-фактор" был судьей, сообщает Википедия.

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