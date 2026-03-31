Иглесиас показал танцы с 4-месячным сыном от Курниковой

Вкратце:
- У Энрике Иглесиаса четверо детей
- Самому младшему сейчас чуть меньше 4 месяцев
- Артист показал, как играет с сыном
Испанский певец Энрике Иглесиас в декабре в четвертый раз стал отцом. Сына по имени Ромео артисту подарила жена артиста, российская теннисистка Анна Курникова.
Вопреки плотному концертному графику Энрике принимает активное участие в воспитании детей - снимки с восьмилетними двойняшками Николасом и Люси и с пятилетней Мэри регулярно появляются в его блоге в Instagram. Недавно певец опубликовал там видео с новорожденным Ромео, снятое старшими сестрами мальчика.
В кадре звездный отец играет с малышом, учит его стоять на ножках и держать голову. Трогательные моменты с сыном заставили поклонников Энрике Иглесиаса растаять от умиления.
О персоне: Энрике Иглесиас
Энрике Иглесиас - испанский певец, автор песен, музыкальный продюсер и актер. Лауреат Грэмми и American Music Awards. За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми, а общий объем продаж составляет 100 млн пластинок. Энрике — сын певца Хулио Иглесиаса и журналистки Исабель Прейслер, сообщает Википедия.
