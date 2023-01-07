'Хватит на нас нападать и ненавидеть': злобная участница 'Холостяка' оскандалилась заявлением об украинском языке

Саша Мудрая сделала репост очень противоречивого поста и высказала свое "мнение".

Александра_Мудрая / СТБ

Скандальная участница проекта "Холостяк" Александра Мудрая, которая славится своими склоками и злыми комментариями на проекте, высказала "ценное мнение" относительно использования украинского языка в Украине.

В частности, она вступила в перепалку со своими подписчиками на своей странице в Instagram. "Хватит на нас нападать и ненавидеть за язык, на котором мы говорим", - вступилась Мудрая за русский язык, ссылаясь на Конституцию Украины, где сказано о том, что Государство способствует изучению иностранных языков.

Она также искренне удивляется и вопрошает: "Люди, да что с вами?". "Поймите, что чем больше вы на нас давите и заставляете нас полностью переходить на украинский, на котором мы никогда не общались, тем больше вы разжигаете сопротивление", - говорит Мудрая, обвиняя украинцев в "разжигании".

"Это мой личный акаунт, как хочу так и общаюсь", - говорит русскоязычная побегушка за сердцем (или популярностью) холостяка Алекса Топольского.

Она также сделала перепост некого поста, в котором сказано о людях востока, "который принял на себя самый жестокий удар" и о том, что на Западной Украине давно звучит венгерский диалект, а в школах пропагандируют выезжать из страны на заработки. Мудрая, кстати, поставила своему репосту аплодирующий эмодзи.

Напомним, ранее Александра Мудрая заявила, что не собирается покидать шоу, а продолжает отчаянно бороться за сердце "Холостяка".

На своей странице в Instagram, она написала, что "девочки из проекта очень забавные". "Какие эти девочки забавные, все ждут когда я уйду, а я все остаюсь и остаюсь. И как им объяснить, что мужчинам безразличны женские ссоры? Надеюсь, что жизнь объяснится", - говорит она.

Мудрая также поделилась, что к счастью, это была их последняя неделя вместе. "Больше не придется терять свой фокус и я, наконец, могу быть нежной и ласковой все время", - пишет она.

Ранее Саша Мудрая, поделилась неожиданными потребностями участия в шоу.

Об этом Мудрая написала в своих Instagram-stories в сессии вопросов-ответов от подписчиков. Так, один из фоловеров Мудрой спросил ее, что же больше всего раздражало во время участия в шоу. Девушка ответила, что самым сложным для нее было отсутствие нормального сна, а также "контроль 24/7". По видимому, речь идет о продюсерах шоу, которые смотрели за участницами, чтобы те не сбежали раньше времени.

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