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"Контроль 24/7": участница пожаловалась на "Холостяка"

29 декабря 2022, 17:57
Участница "Холостяка" Александр Мудрая отважилась на достаточно откровенное признание.
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Александра Мудрая. Фото СТБ

Участница 12-го сезона проекта "Холостяк", которую ненавидят все другие участницы проекта Саша Мудрая, поделилась неожиданными потребностями участия в шоу.

Об этом Мудрая написала в своих Instagram-stories в сессии вопросов-ответов от подписчиков. Так, один из фоловеров Мудрой спросил ее, что же больше всего раздражало во время участия в шоу. Девушка ответила, что самым сложным для нее было отсутствие нормального сна, а также "контроль 24/7". По видимому, речь идет о продюсерах шоу, которые смотрели за участницами, чтобы те не сбежали раньше времени.

Кроме того, Мудрая поделилась, что ее страшно раздражал тот факт, что участницам приходилось самостоятельно готовить себе. "К моему огорчению, мы готовили себе сами. Это очень раздражало, так как времени было в обрез. А вот на литовском проекте, о котором вы так любите мне писать, у нас был шеф-повар", - добавила "уставшая" от съемок фаворитка Топольского.

Она также поделилась интересным фактом в отношении холостяка Алекса Топольского. На вопрос о том, сильнее ли ее характер, чем у Алекса, Мудрая ответила: "Буду искренней. Да, чувствую, еще с нашего первого свидания", – сообщила она.

'Контроль 24/7': участница пожаловалась на 'Холостяка'

Напомним, ранее стало известно о том, что 12-й сезон проекта "Холостяк" закончится скандалом. По крайней мере об этом свидетельствует то, что шоу покинула третья девушка подряд. По собственному желанию.

'Контроль 24/7': участница пожаловалась на 'Холостяка'

Кроме того, все ушедшие жалуются, что канал смонтировал все так, как будто бы это холостяк Алекс Топольский принял такое решение. Так, о том, что случилось пост написала актриса из Киева и участница шоу Виктория Варлей. 37-летняя участница раскритиковала шоу из-за монтажа и заявила, что Алекс "не готов к построению семьи".

Она также добавила, что она — уже третья девушка, которая ушла по собственному желанию. Ранее холостяк попрощался с Алиной Ершовой и Лизой Кондрашевской, которые также приняли совершенно самостоятельное решение покинуть проект.

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холостяк
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