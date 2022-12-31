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Такие смешные: скандальная участница "Холостяка" прокомментировала своё участие в шоу

31 декабря 2022, 17:53
Участница "Холостяка" поделилась своими мыслями относительно проекта.
Александра_Мудрая
Александра_Мудрая / СТБ

Скандальная участница украинского романтического шоу "Холостяк" Александра Мудрая не собирается покидать шоу, а продолжает отчаянно бороться за сердце "Холостяка".

На своей странице в Instagram, она написала, что "девочки из проекта очень забавные". "Какие эти девочки забавные, все ждут когда я уйду, а я все остаюсь и остаюсь. И как им объяснить, что мужчинам безразличны женские ссоры? Надеюсь, что жизнь объяснится", - говорит она.

Мудрая также поделилась, что к счастью, это была их последняя неделя вместе. "Больше не придется терять свой фокус и я, наконец, могу быть нежной и ласковой все время", - пишет она.

"Следующая неделя будет для меня очень напряженной и одновременно трогательной и глубокой. Понимая, как Алексу было важно увидеть серьезность моих намерений, конечно мне не хотелось его разочаровывать, но не всегда обстоятельства зависят только от нас. Поэтому увидим, чем именно закончится для меня следующая церемония", - сообщила Мудрая.

Напомним, ранее Саша Мудрая, поделилась неожиданными потребностями участия в шоу.

Об этом Мудрая написала в своих Instagram-stories в сессии вопросов-ответов от подписчиков. Так, один из фоловеров Мудрой спросил ее, что же больше всего раздражало во время участия в шоу. Девушка ответила, что самым сложным для нее было отсутствие нормального сна, а также "контроль 24/7". По видимому, речь идет о продюсерах шоу, которые смотрели за участницами, чтобы те не сбежали раньше времени.

Кроме того, Мудрая поделилась, что ее страшно раздражал тот факт, что участницам приходилось самостоятельно готовить себе. "К моему огорчению, мы готовили себе сами. Это очень раздражало, так как времени было в обрез. А вот на литовском проекте, о котором вы так любите мне писать, у нас был шеф-повар", - добавила "уставшая" от съемок фаворитка Топольского.

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