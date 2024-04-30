Французский актер уже не в первый раз обвиняется в насилии.

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Депардье "достойный" обладатель российского паспорта / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Известный французский актер Жерар Депардье, имеющий гражданство страны-агрессора РФ и известный своими пророссийскими заявлениями, снова угодил в сексуальный скандал.

В скором времени фанат Путина предстанет перед судом в октябре по обвинению в сексуальном насилии, сообщила CNN прокуратура Парижа.

Нападения предположительно были совершены в отношении двух человек в сентябре 2021 года во время съемок фильма "Les Volets Verts", добавили в прокуратуре, не назвав их личности.

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В отношении актера также ведется официальное расследование по подозрению в изнасиловании и сексуальном насилии, предположительно совершенных в августе 2018 года в отношении актрисы Шарлотты Арну, сообщила прокуратура.

Депардье ранее подвергался официальному расследованию по подозрению в изнасиловании и сексуальном насилии после того, как несколько женщин подали на него жалобы. Французский актер отверг все обвинения в свой адрес.

Ранее в понедельник его адвокат сообщил CNN, что актера задержали в полиции в Париже для допроса.

Кто такой Жерар Депардье Жерар Депардье известен своими ролями в таких фильмах, как "Зеленая карта", "Человек в железной маске" и "Жизнь Пи". Он также был номинирован на "Оскар" в 1991 году за главную роль в фильме "Сирано де Бержерак". В 2013 году террорист Владимир Путин предоставил Депардье российское гражданство после того, как он заявил, что собирается отказаться от своего французского паспорта в знак протеста против планов правительства по повышению налогов для самых богатых. Депардье поддерживает военное втолржение России в Украину.

Депардье явился в полицейский участок в Париже в понедельник утром и был допрошен в связи с обвинениями в сексуальном насилии, предположительно имевшим место на съемочных площадках.

Один из российских пропагандистских Телеграм-каналов сообщает, что он прикасался к интимным частям тела одной из женщин.

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Напомним, ранее французская актриса Элен Даррас обвинила коллегу по фильму "Дискотека" (2008) легендарного артиста-путиниста (и обладателя паспорта страны-агрессора РФ) Жерара Депардье в том, что он подверг ее сексуальному насилию на съемочной площадке.

Ранее дело актера решили рассмотреть повторно. Причиной повторного рассмотрения дела стало видео, на котором запечатлены Жерар Депардье и его партнерша. Кадры были получены сотрудниками судебной полиции, расследовавшими серию предполагаемых нападений, совершенных 72-летним актером в августе 2018 года.

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