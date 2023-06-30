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"Хрю-хрю": путинистка Семенович забросила себя и опозорилась с жирным десертом

Анна Подгорная
30 июня 2023, 03:14 обновлено 30 июня, 03:17
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Анна Семенович уже и не пытается скрыть, что ее желудок принял решение жить собственной жизнью.
Анна Семенович
Анна Семенович опозорилась с мороженным в руках / Instagram

Подсанкционная артистка-путинистка Анна Семенович похоже, окончательно отчаялась сбросить вес, и уже неприкрыто топчет все, что попадется под руку.

И, что примечательно, ни капельки этого не стыдится. Или делает вид, что не стыдится, ведь у ее поклонников создается впечатление, что за якобы остроумной самоиронией Семенович скрывается отчаянный крик о помощи.

К примеру, недавно на странице путинистки в Instagram появилось фото, на котором она с аппетитом поглощает большое шоколадное мороженное. "Хана моей диете сегодня. Хрю-хрю", - подписала снимок Анна, и добавила эмодзи свиного пятачка.

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СМИ тонкого юмора не оценили, и фото с позорной подписью со смехом и улюлюканием разнеслось по Telegram-каналам сплетников.

Впрочем, вполне возможно, что таким черным пиаром Анна Семенович пытается поднять свою популярность, ведь артистка всегда со скрипом дотягивала до звезд первой величины страны-оккупанта.

Анна Семенович
Анна Семенович опозорилась с мороженным в руках / t.me/spletni_tg

Ранее фотографиями после очередной коррекции внешности испугала поклонников Алла Пугачева - 74-летняя Примадонна надула губы и, похоже, сделала подтяжку лица.

Результатами своих пластических операций не устает хвастаться и певец-путинист Филипп Киркоров. Престарелый артист отчаянно молодится и всем показывает огромный шрам на искусственном прессе.

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