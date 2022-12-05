"Хорошие русские" плакали от гордости: Аллегрова спела песню-поддержку убийствам в Украине

Певица выступила в эфире у пропагандиста Соловьева и зрители едва ли задерживали слезы, жалея российских оккупантов.

Ирина Аллегрова / скриншот

Российская певица Ирина Аллегрова, которая поддержала войну в Украине, и всячески пропагандирует "русский мир" и призывает россиян идти воевать в Украину, убивать и насиловать украинских женщин и детей, исполнила очередную "кринжовую" песню.

По информации Solenka.info, недавно Аллегрова записала новую песню, посвященную российским окупантам, уничтожающим Украину, пытаясь захватить ее территории. Свою новую песню Аллегрова исполнила в одном из эфиров пропагандисткой программы, кандидата на трибунал Владимира Соловьева.

Допев композицию артистка ушла за кулисы, а зрители, "хорошие русские", которые якобы выступают против "братоубийственной войны", на самом деле продолжали аплодировать стоя. И многие еле сдерживали слезы гордости, слушая об убийствах украинцев.

Со слов Аллегровой, которая откровенно уже давно никому не интересна, она всегда пела о любви и лишь в последнее время стала говорить немного о других вещах.

Напомним, ранее Аллегрова отвесила оплеуху журналисту.

Под горячую руку артистки попали назойливые журналисты, когда путинистка собиралась выступать на сцене в Кремле.

Как оказалось, конфликт произошел из-за внешнего вида звезды.

Аллегрова пришла в черном пиджаке, который уже одевала на светские мероприятия. Любопытный репортер не оставил это без внимания, чем и вывел Аллегрову из себя. "Тебя послать матом или как? Я с тобой разговаривать не буду", - разозлилась Аллегрова и спешно покинула зал

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