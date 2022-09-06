"Холуй" Малахов начал скупляться в деревенских магазинах: "дайте нам два мыла"

Телеведущий Андрей Малахов объявился в странном месте.
Телеведущего Андрея Малахова заметили в российской глубинке в обычном хозяйственном магазине.
На своей страничке в Instagram он опубликовал видео, на котором он зашел магазин за мылом.
"Холуй", - подписал видео Малахов.
Продавщица узнала телеведущего и ему пришлось выслушивать ее речь, хоть он явно этого не хотел.
"Андрей, здрасьте… Бабушка-то у меня не поверит! Ведь ваша поклонница, 89 лет, не пропускает ни одной передачи. Это же Малахов Андрей, Муза Симоновна!", - обратилась кассирша к стоящей перед шоуменом пенсионерке.
Ранее российский телеведущий Андрей Малахов появился на людях без парика. Ранее подозревали, что у него обнаружили рак.
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