"Холуй" Малахов начал скупляться в деревенских магазинах: "дайте нам два мыла"

Малахов начал скупляться в деревенских магазинах / скриншот

Телеведущего Андрея Малахова заметили в российской глубинке в обычном хозяйственном магазине.

На своей страничке в Instagram он опубликовал видео, на котором он зашел магазин за мылом.

"Холуй", - подписал видео Малахов.

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Продавщица узнала телеведущего и ему пришлось выслушивать ее речь, хоть он явно этого не хотел.

Андрей Малахов / скриншот

"Андрей, здрасьте… Бабушка-то у меня не поверит! Ведь ваша поклонница, 89 лет, не пропускает ни одной передачи. Это же Малахов Андрей, Муза Симоновна!", - обратилась кассирша к стоящей перед шоуменом пенсионерке.

Ранее российский телеведущий Андрей Малахов появился на людях без парика. Ранее подозревали, что у него обнаружили рак.

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