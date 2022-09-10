"Ходячее безобразие": Волчкова опозорилась, представляя новый клип

В Сети в очередной раз смеются над Анастасией Волочковой.
Российская балерина Анастасия Волочкова, которая решила изменить профессию, стала посмешищем на премьере своего клипа.
На своей страничке в Instagram она опубликовала видео с пресс-конференции, похваставшись своим "достижением".
"Спасибо огромно всем, кто был со мной вчера на презентации моего клипа", - сообщила Волочкова в подписи к видео.
Поклонники решили осадить свою любимицу, сообщив, что никакого ажиотажа на мероприятии не было.
"Ну какое грандиозное событие? Там места даже нет, чтоб публику собрать....вот мания величия, аплодисментов даже не было...хлопать некому вашему "таланту", "Ваша прошлая песня за 8 лет на ютубе даже 100тыс. просмотров не собрала, вам это ни о чем не говорит?", "Спитая женщина, балерина так себе, певица вообще", Неуклюжая капец... Ходячее безобразие", - писали под постом Волочковой.
Напомним, ранее Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.
Также мы писали, что российская балерина, которая переквалифицировалась в певицу, дала концерт в российском селе Бужарово. Ее жестко высмеяли поклонники.
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