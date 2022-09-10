"Ходячее безобразие": Волчкова опозорилась, представляя новый клип

Волчкова опозорилась, представляя новый клип / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая решила изменить профессию, стала посмешищем на премьере своего клипа.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео с пресс-конференции, похваставшись своим "достижением".

"Спасибо огромно всем, кто был со мной вчера на презентации моего клипа", - сообщила Волочкова в подписи к видео.

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Поклонники решили осадить свою любимицу, сообщив, что никакого ажиотажа на мероприятии не было.

Анастасия Волочкова / скриншот

"Ну какое грандиозное событие? Там места даже нет, чтоб публику собрать....вот мания величия, аплодисментов даже не было...хлопать некому вашему "таланту", "Ваша прошлая песня за 8 лет на ютубе даже 100тыс. просмотров не собрала, вам это ни о чем не говорит?", "Спитая женщина, балерина так себе, певица вообще", Неуклюжая капец... Ходячее безобразие", - писали под постом Волочковой.

Напомним, ранее Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

Также мы писали, что российская балерина, которая переквалифицировалась в певицу, дала концерт в российском селе Бужарово. Ее жестко высмеяли поклонники.

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