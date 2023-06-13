Хайди Клум поделилась редким фото "женщин трех поколений"

Модель Хайди Клум и сама выглядит превосходно, и хвастается мамой и дочкой.

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Хайди Клум любит выкладывать фото мамы и дочки вместе / Фото Главред, Коллаж Instagram/heidiklum

Немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум, которой вот-вот стукнет 50 лет, поделилась трогательным фото своих любимых женщин из разных поколений.

На своей странице в Instagram, она выложила красивую фотографию трех поколений, на которой запечатлены ее мама Эрна Клум и ее 19-летняя дочь Лени.

Супермодель подписала воскресный кадр в социальных сетях тремя смайликами в виде сердечек.

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Хайди Клум с мамой и дочкой / Instagram/heidiklum

Эрна надела топ с цветочным принтом, а Хайди и Лени выбрали нейтральные тона.

Напомним, ранее модель пригласили стать "девушкой с обложки" для юбилейного выпуска греческого журнала Vogue. Гламурный глянец в апреле празднует 4 года, и Клум стала его подарком ко Дню рождения.

Кроме того, ранее ритейлер нижнего белья "Victoria`s Secret" объявил о возвращении своего культового показа Victoria's Secret Fashion Show во время объявления о своих доходах в 2022 году.

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